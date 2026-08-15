Guijuelo abre el corazón de sus fiestas: un pregón para la memoria y una devoción que une a todo un pueblo

Nuestra Señora de la Asunción, patrona de Guijuelo en procesión por las calles del municipio. L. Falcão.

El estruendo del chupinazo volvió a romper el cielo de Guijuelo para anunciar el comienzo de sus esperadas fiestas patronales de 2026. En apenas unos segundos, la Plaza Mayor se convirtió en un mar de pañuelos, aplausos, música y emoción compartida.

Fue el instante en el que el calendario dejó paso a los sentimientos y el municipio salmantino comenzó a vivir unos días en los que la tradición, la convivencia y la alegría caminan de la mano, como bien recordó el alcalde, Roberto Martín.

La cuenta atrás terminó con el lanzamiento del cohete inaugural, recibido con una explosión de júbilo por cientos de vecinos y visitantes que llenaban cada rincón de la plaza.

El alcalde de Guijuelo, Roberto Martín con su equipo de gobierno y el pregonero en el lanzamiento del chupinazo de las fiestas. Ayto. Guijuelo.

El ambiente, impregnado de ilusión, confirmó que las fiestas siguen siendo el mayor punto de encuentro para varias generaciones que regresan cada verano a su pueblo para reencontrarse con familiares, amigos y recuerdos.

Tras el chupinazo llegó uno de los momentos más esperados: el pregón oficial.

El pregonero,José Conde García, actual juez de paz, dirigió unas palabras cargadas de afecto hacia Guijuelo, recordando la importancia de mantener vivas las raíces, valorar el esfuerzo de quienes construyen el municipio cada día y disfrutar de unas celebraciones que forman parte de la identidad colectiva.

El discurso fue recibido con largos aplausos y sirvió para invitar a vivir las fiestas con intensidad, respeto y espíritu de convivencia.

Chupinazo en Guijuelo. Ayto. Guijuelo.

La proclamación de la Reina de las Fiestas aportó el brillo y la emoción propios de una de las ceremonias más simbólicas del programa festivo. Rodeada de su corte de honor y acompañada por el cariño del público, Marta Sardón asumió el papel de embajadora de unas celebraciones que representan el orgullo de todo un pueblo.

Su presencia simboliza la continuidad de una tradición que cada año renueva el compromiso de las nuevas generaciones con la historia y las costumbres de Guijuelo.

Pero si hay un acto capaz de reunir el sentimiento más profundo de los guijuelenses es la procesión y la ofrenda floral a la Virgen.

Las calles, cuidadosamente adornadas para la ocasión, acompañaron el paso solemne de la imagen entre el sonido de las campanas, la música de la banda y el respeto de los asistentes.

Orquesta Pikante ayer en las fiestas de Guijuelo. Ayto. Guijuelo.

Vecinos de todas las edades participaron en un recorrido marcado por la emoción y la devoción.

La ofrenda floral volvió a convertirse en un mosaico de colores y sentimientos. Cada ramo depositado ante la Virgen representó una promesa, un agradecimiento o un recuerdo, componiendo una imagen de enorme belleza y simbolismo.

En ese momento, la fiesta dejó paso al recogimiento, demostrando que la fe y las tradiciones religiosas continúan ocupando un lugar esencial dentro del programa festivo.

El alcalde de Guijuelo, Roberto Martín cortando la banda inaugural de las fiestas. Ayto. Guijuelo.

Con el bullicio del chupinazo, la emoción del pregón, la elegancia de la proclamación de la Reina y la solemnidad de la procesión y la ofrenda, Guijuelo ha iniciado unas fiestas que combinan perfectamente la alegría popular con el respeto por sus costumbres.

Son días para celebrar, compartir y volver a sentir que, por encima de cualquier cambio, hay tradiciones capaces de mantener unido a todo un pueblo.

Las fiestas de Guijuelo 2026 ya están en marcha, y lo hacen recordando que la verdadera esencia de una celebración no reside únicamente en sus actos, sino en la capacidad de reunir a generaciones enteras alrededor de una misma historia, un mismo sentimiento y una misma identidad.