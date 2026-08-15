DIRECTO | Declarado en Guijuelo un incendio forestal originado por un rayo de tormenta en plenas fiestas

La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 para el incendio forestal originado a las 14:55 horas de este sábado, 15 de agosto, en el término municipal de Guijuelo (Salamanca).

Coincidiendo con el día grande de las fiestas patronales de la localidad salmantina.

La elevación del nivel de peligrosidad, decretada de forma oficial a las 15:28 horas, responde a la necesidad de adoptar medidas de protección sobre bienes o infraestructuras aisladas de naturaleza no forestal amenazadas por el avance del fuego.

Las causas que originaron las llamas se encuentran actualmente bajo investigación por parte de los equipos medioambientales sobre el terreno, aunque fuentes presenciales aseguran que pudo haberse originado por un rayo.

Desde la declaración de la alerta, el operativo Infocal ha movilizado un total de nueve medios acumulados.

En estos momentos se mantiene desplegado un dispositivo de intervención compuesto por seis medios activos, entre los que figuran dos agentes medioambientales y celadores encabezando las tareas de perimetración y control.