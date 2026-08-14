Villamayor estrena punto limpio y ya son 24 en Castilla y León para 230 municipios y 13,6 millones de inversión

La consejera María González Corral y el alcalde de Villamayor, Ángel Peralvo durante la visita al nuevo Punto Limpio. Comunicación JCyL.

La Junta de Castilla y León ha reforzado su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular tras la puesta en marcha de 24 nuevos puntos limpios repartidos por la Comunidad.

La iniciativa, que ha contado con una inversión total de 13,6 millones de euros, permitirá dar cobertura directa a más de 162.000 habitantes pertenecientes a 230 municipios castellanos y leoneses, facilitando el reciclaje en un territorio caracterizado por su gran dispersión geográfica.

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, acompañada por el alcalde de la localidad, Ángel Peralvo, sus concejales y el presidente de la Diputación junto a otras autoridades, ha oficializado este avance durante su visita a la nueva instalación de Villamayor, en la provincia de Salamanca.

Uno de los municipios beneficiados como Ciudad Rodrigo, Villares de la Reina, Cantagallo y La Alberca.

Durante el acto, la titular de Medio Ambiente ha destacado la importancia de este despliegue.

"Con esta inversión ampliamos una red fundamental para que los ciudadanos puedan separar y depositar correctamente sus residuos, acercando estas instalaciones a la población y mejorando su accesibilidad en un territorio con 2.248 municipios y más de 6.000 núcleos de población", ha señalado.

El plan, financiado en un 82 % a través de los fondos europeos Next Generation EU y completado con aportaciones de las arcas autonómicas, eleva la red de infraestructuras fijas de la Comunidad hasta los 151 puntos limpios.

El proyecto no solo ha priorizado a aquellas localidades y mancomunidades que carecían de este servicio, sino que también ha servido para renovar tres centros que habían quedado desfasados para la normativa actual.

Con esta actuación, la Administración autonómica busca incrementar los índices de recogida separada en la Comunidad.

En 2024, Castilla y León generó un millón de toneladas de residuos municipales, lo que equivale a 446 kilogramos por habitante y año, una cifra ligeramente inferior a la media nacional.

Sin embargo, con un porcentaje actual de preparación para la reutilización y el reciclado del 37,1 %, el objetivo final fijado por la Unión Europea pasa por alcanzar el 65 % en el año 2035 y reducir los vertidos al 10 %.

En el caso concreto de Villamayor, el nuevo punto limpio ha dispuesto de un presupuesto de 562.000 euros para acondicionar una superficie de 2.300 metros cuadrados construidos en una parcela de más de 47.000.

El centro permitirá clasificar hasta 36 fracciones diferentes de residuos y cuenta con una zona pionera acotada para la reutilización de materiales, así como un sistema de acceso digitalizado.

Tras el acto de entrega, el Ayuntamiento de Villamayor ha asumido la titularidad del recinto para encargarse de su conservación y mantenimiento.