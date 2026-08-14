Salamanca inaugura su 38ª Feria del Barro para impulsar la artesanía tradicional en pleno centro histórico
El certamen organizado por Arbasal con apoyo del Ayuntamiento reúne hasta el 23 de agosto a 20 artesanos de varios puntos de España y Portugal en la plaza de Anaya.
Más información: El Ayuntamiento de Salamanca y la Junta invierten un millón de euros para dar empleo y formación a 47 desempleados
La histórica plaza de Anaya acoge desde este viernes 14 de agosto la XXXVIII edición de la Feria del Barro de Salamanca, una cita plenamente consolidada en la agenda estival de la capital que se prolongará hasta el próximo 23 de agosto.
Organizado por la Asociación del Barro de Salamanca (Arbasal) con el respaldo del Ayuntamiento, el certamen reúne a una veintena de artesanos procedentes de diversos puntos de España y Portugal.
Al acto de inauguración celebrado esta mañana han asistido el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez; el presidente de Arbasal, Óscar Dueñas; y el director de Negocio y Marketing de Caja Rural de Salamanca, Vicente Jaén.
Mediante la celebración de este evento de índole tradicional, el Consistorio salmantino busca potenciar la actividad comercial y visibilizar el trabajo de un sector histórico con arraigo en la provincia, capaz de generar empleo y añadir atractivo turístico y cultural a la ciudad.
Los 20 puestos participantes exhibirán sus piezas en la plaza de Anaya durante diez jornadas consecutivas, en horario de mañana (de 10:00 a 14:30 horas) y tarde (de 17:00 a 22:00 horas).
Aunque gran parte de los expositores proceden de Castilla y León y especialmente de la provincia salmantina, el certamen cuenta con representación de comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Asturias, La Rioja y Cantabria, además de artesanos venidos del país vecino.