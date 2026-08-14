Ciudad Rodrigo celebra más de 60.000 euros en la Bonoloto

Este viernes, 14 de agosto, Ciudad Rodrigo (Salamanca) tiene motivos para celebrar. Y es que un agraciado ha ganado más de 61.000 euros gracias a un premio de segunda categoría de la Bonoloto.

El boleto ha sido sellado en la Administración nº1 de la localidad, después de que el agraciado haya acertado cinco números más el complementario, quedándose a una única cifra más del bote del sorteo.

Además de en Salamanca, el premio también ha sido repartido, la misma cuantía, en Sabadell (Barcelona) y Valencia.

Los números agraciados han sido el 01, 44, 23, 13, 18, 48 y el complementario el 22, mientras que el reintegro ha caído en el 1.