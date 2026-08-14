El Ayuntamiento de Salamanca y la Junta invierten un millón de euros para dar empleo y formación a 47 desempleados

Alumna y profesor en el taller de empleo 'Puerta del Saber' en Salamanca. Ayto. Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León han puesto en marcha una nueva edición de sus programas de formación y empleo para abrir las puertas del mercado laboral a 47 personas en situación de desempleo.

Las iniciativas cuentan con una inversión conjunta de 1,05 millones de euros —de los cuales la Administración autonómica aporta algo más de 780.000 euros y el Consistorio salmantino cerca de 277.000— destinados a capacitar a los participantes mientras perciben un salario y realizan obras de mejora en la ciudad.

El plan incluye la puesta en marcha de los programas públicos mixtos 'Lucía de Medrano' y 'Puerta del Saber', gestionados a través de la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades. Ambas iniciativas permiten la contratación directa de 24 alumnos y siete docentes durante un año.

Colocación de ventanas en el programa de formación Lucia de Medrano. Ayto. Salamanca.

El perfil de los beneficiarios abarca a desempleados inscritos en el Ecyl, priorizando a jóvenes menores de 30 años sin cualificación, personas mayores de 52 años y parados de larga duración, con un colectivo integrado mayoritariamente por mujeres.

A través de 'Lucía de Medrano', 12 participantes obtendrán certificados en soldadura y pintura industrial realizando obras de renovación en instalaciones como el CEPA Giner de los Ríos, el campo de fútbol Nemesio Martín 'Neme' o los colegios públicos Santa Teresa y Francisco de Vitoria.

Por su parte, los 12 alumnos de 'Puerta del Saber' se especializarán en albañilería y carpintería acometiendo reformas en el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL), el Complejo Deportivo Rosa Colorado, el centro Miguel de Unamuno y la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor'.

La oferta se completa con una acción de Formación Ocupacional para Desempleados (FOD) financiada por el Servicio Público de Empleo autonómico, que permitirá a otros 15 alumnos y un docente formarse en la especialidad de carpintería y mueble.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta inversión social no solo moderniza las infraestructuras de los barrios y genera riqueza, sino que contribuye activamente a fijar población al permitir que los beneficiarios puedan consolidar su proyecto de vida en Salamanca.