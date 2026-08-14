Alumna y profesor en el taller de empleo 'Puerta del Saber' en Salamanca.

Alumna y profesor en el taller de empleo 'Puerta del Saber' en Salamanca. Ayto. Salamanca.

Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca y la Junta invierten un millón de euros para dar empleo y formación a 47 desempleados

El Ayuntamiento salmantino y la Junta destinan más de un millón de euros a cuatro talleres y cursos que cualificarán a parados de larga duración, jóvenes y mayores de 52 años mientras mejoran colegios e instalaciones municipales.

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El Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León han puesto en marcha una nueva edición de sus programas de formación y empleo para abrir las puertas del mercado laboral a 47 personas en situación de desempleo.

Las iniciativas cuentan con una inversión conjunta de 1,05 millones de euros —de los cuales la Administración autonómica aporta algo más de 780.000 euros y el Consistorio salmantino cerca de 277.000— destinados a capacitar a los participantes mientras perciben un salario y realizan obras de mejora en la ciudad.

El plan incluye la puesta en marcha de los programas públicos mixtos 'Lucía de Medrano' y 'Puerta del Saber', gestionados a través de la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades. Ambas iniciativas permiten la contratación directa de 24 alumnos y siete docentes durante un año.

Colocación de ventanas en el programa de formación Lucia de Medrano.

Colocación de ventanas en el programa de formación Lucia de Medrano. Ayto. Salamanca.

El perfil de los beneficiarios abarca a desempleados inscritos en el Ecyl, priorizando a jóvenes menores de 30 años sin cualificación, personas mayores de 52 años y parados de larga duración, con un colectivo integrado mayoritariamente por mujeres.

A través de 'Lucía de Medrano', 12 participantes obtendrán certificados en soldadura y pintura industrial realizando obras de renovación en instalaciones como el CEPA Giner de los Ríos, el campo de fútbol Nemesio Martín 'Neme' o los colegios públicos Santa Teresa y Francisco de Vitoria.

Por su parte, los 12 alumnos de 'Puerta del Saber' se especializarán en albañilería y carpintería acometiendo reformas en el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL), el Complejo Deportivo Rosa Colorado, el centro Miguel de Unamuno y la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor'.

La oferta se completa con una acción de Formación Ocupacional para Desempleados (FOD) financiada por el Servicio Público de Empleo autonómico, que permitirá a otros 15 alumnos y un docente formarse en la especialidad de carpintería y mueble.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta inversión social no solo moderniza las infraestructuras de los barrios y genera riqueza, sino que contribuye activamente a fijar población al permitir que los beneficiarios puedan consolidar su proyecto de vida en Salamanca.