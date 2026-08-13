Salamanca flexibiliza el acceso a Abioinnova para sumar una decena más de empresas biotecnológicas

El Ayuntamiento de Salamanca da un nuevo paso en la consolidación de Abioinnova, la incubadora-aceleradora de alta tecnología especializada en ingeniería biomédica, biosanitaria y biotecnológica.

La institución municipal ha puesto en marcha una nueva convocatoria con carácter permanente que flexibiliza sus criterios de entrada, con el objetivo de incorporar hasta diez nuevos proyectos empresariales a su ecosistema de innovación.

Con esta ampliación, el programa alcanzará las 26 empresas apoyadas, lo que supone un salto cualitativo al extender el respaldo del centro más allá de las fronteras de sus propias instalaciones.

Desde su puesta en marcha en el campus de La Platina, Abioinnova ha ido incorporando progresivamente distintas iniciativas hasta contar en la actualidad con 16 empresas activas.

Esta trayectoria ha afianzado a la incubadora como uno de los pilares clave dentro de la estrategia municipal Salamanca Tech, orientada a posicionar a la capital salmantina como un polo de referencia en innovación tecnológica y de la salud.

La gran novedad de esta convocatoria reside en sus nuevas modalidades de acceso, pensadas para adaptarse a la fase de desarrollo y a las necesidades reales de cada proyecto.

Por un lado, se estrena la oferta de servicios avanzados, como formación, mentorización, internacionalización y conexión con redes de inversores, en formatos presencial, virtual o híbrido, sin necesidad de que la empresa esté instalada físicamente en el edificio.

Por otro lado, se contempla un modelo de incubación integral que combina el espacio de trabajo con este catálogo de servicios avanzados, así como una tercera opción orientada exclusivamente al uso de las instalaciones y del equipamiento especializado.

Gracias a esta diversificación, Abioinnova amplía su radio de acción a todo el ecosistema biosanitario regional, independientemente de dónde se ubique la empresa.

A diferencia de los procesos tradicionales, la convocatoria no cuenta con plazos cerrados de inscripción.

Su carácter permanente permite que los emprendedores presenten su solicitud en el momento en que alcancen el grado de madurez tecnológica o empresarial adecuado en sus fases de preincubación, incubación o aceleración, agilizando así la incorporación de talento al programa.

El Ayuntamiento de Salamanca ha fijado un plazo máximo de seis meses para la resolución y notificación de las solicitudes a partir de su presentación en el registro municipal.

Las bases reguladoras completas ya pueden consultarse a través del Boletín Oficial de la Provincia y de la página web oficial del proyecto (https://abioinnova.tech/convocatorias).