La Policía Local de Villamayor intercepta a un ladrón de vehículos y recupera un portátil en pleno centro

Coche de la Policía Local de Villamayor frente al cuartel de la Guardia Civil. Ayto. Villamayor.

Pillada in fraganti en Villamayor. La Policía Local ha detenido a un hombre tras cazarlo en la plaza de San Juan con un ordenador portátil que presuntamente acababa de robar de un coche aparcado.

Al sospechoso le traicionaron los nervios al intentar hacer un movimiento extraño al ver aparecer a los agentes de la autoridad municipal, lo que levantó sospechas de inmediato.

Al darle el alto e identificarlo, vieron que llevaba el portátil pero no sabía explicar de dónde lo había sacado, además de que las iniciales marcadas en el equipo no encajaban con las descritas por el sujeto.

Los agentes tiraron del hilo, dieron con el dueño —un vecino del pueblo a quien se lo devolvieron al instante— y trasladaron al detenido a la Guardia Civil de Santa Marta para dar trámite a las diligencias.

Por otra parte, los agentes tuvieron que acudir a toda prisa durante la mañana de este jueves al paseo de Diego Velázquez para socorrer a una mujer de unos 50 años.

La víctima sufrió un feo accidente al perder el control de su patinete cuando circulaba por la acera y golpearse con fuerza la cabeza contra el suelo.

Debido al impacto y a los cortes en la cara que no paraban de sangrar, los sanitarios del 1-1-2 la atendieron sobre el terreno y la trasladaron en ambulancia al hospital de Salamanca.