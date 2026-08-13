Pasión por el toro en el corazón de Las Arribes: Aldeadávila de la Ribera se entrega a sus festejos de San Bartolo 2026

La Plaza del cardenal Martín Herrera de Aldeadávila convertida en Plaza de Toros, donde el pueblo se sintetiza a lo grande con el ambiente durante las novilladas. aldeadavila.es

Otras grandes fiestas patronales durante la segunda quincena de agosto: carrozas, toros, orquestas y procesión. Eso que saben hacer muy bien por San Bartolo en la comarca de La Ribera, concretamente en Aldeadávila de la Ribera, el 'corazón de Las Arribes', donde el paisaje abismal del cauce del Duero moldea el carácter de una tierra de arraigada tradición peñista y hospitalidad.

Las fiestas en honor al santo patrón se traducen en un ambiente repleto de actividades, de alegría y devoción popular, con un programa de festejos taurinos pensado para que vecinos y visitantes vibren al ritmo de la lidia y los encierros, marcando el pulso veraniego en el municipio.

El preludio de esta intensa vivencia taurina arrancará el viernes 21 de agosto. La mañana comenzará a las 11:00 h con el siempre vistoso encierro y desencierro de bueyes, trazando el recorrido desde el Prao del Rocoso hasta la Plaza del cardenal José Martín de Herrera y su posterior regreso.

Procesión de San Bartolo en Aldeadávila de la Ribera. L. Falcão.

Los más pequeños tendrán su particular bautismo taurino a las 13:00 h con la bueyada infantil de Minibueyes de Tauro Tormes en la Plaza del Ayuntamiento, antes de que la noche caiga a las 23:00 h para dar paso a la capea nocturna amenizada por el DJ Teo en la plaza principal.

El sábado 22 de agosto continuará calentando motores.

Tras los carretones infantiles de la una de la tarde, la expectación se trasladará a las 19:30 h al Prao del Rocoso para presenciar el tradicional desenjaule, momento cumbre donde se desembarcarán a vista del público los serios novillos de las ganaderías de Rollanejo, Valdeflores, La Campana y Valrubio.

El estallido definitivo de la emoción campera llegará con los cuatro días de encierro al estilo tradicional. Del martes 25 al viernes 28 de agosto, los encierros a caballo a las 09:00 h congregarán a cientos de aficionados en los caminos para guiar a los novillos hasta el coso.

Previamente, a las 08:00 h, los entendidos no faltarán a la cita del apartado en el Prao del Rocoso, mientras que el mediodía mantendrá el ambiente con los juegos infantiles y la posterior suelta de vaquillas.

Las tardes estarán reservadas para las cuatro grandes novilladas a las 18:30 h en la plaza del pueblo, donde se medirán las promesas del escalafón. El lunes 24 saltarán al ruedo cuatro novillos de Rollanejo para los espadas Rubén Núñez y Samuel Berdejo.

El martes 25, tras la madrugadora Vaquilla del Aguardiente de Valrubio a las 07:00 h, la tarde traerá cuatro novillos de Valdeflores para Íñigo Norte y Diego Ortega.

El miércoles 26 tomarán el relevo cuatro novillos de La Campana para el mano a mano entre Pablo Hernández y Pedro Caminero, dejando para el jueves 27 el duelo entre Noel García y Benito Ruiz frente a cuatro ejemplares de Valrubio.

Si el toro representa la columna vertebral y la emoción de la jornada de día de San Bartolo, el alma festiva y la alegría desbordante llevan la firma inconfundible de las peñas y las noches de música.

El colorido de las camisetas, el pañuelo al cuello y el ímpetu de los peñistas transforman las calles del municipio en una auténtica marea de convivencia, donde jóvenes y mayores se abrazan para garantizar que el bullicio no decaiga un solo instante durante todos los días de fiestas.

Desenjaule de los novillos en el Prado del Rocoso en Aldeadávila de la Ribera. L. Falcão.

Uno de los máximos exponentes del orgullo aldeadaviluco es la jornada del 24 de agosto, el día de su santo patrón, San Bartolomé, o Natanael como figura en los evangelios, uno de los 12 apóstoles martirizados, representado habitualmente con un cuchillo o un hacha, como símbolo de su martirio al ser despellejado hasta fallecer.

Ese día, en Aldeadávila celebran su festividad con un gran convite, la novedad del coro 'Virgen del Encinar' para la misa en la parroquia y la procesión por las calles con la charanga Los Pintores, rematado con un gran convite en la calle Cilla, la calle de los paraguas, como sombra en la que cobijarse en verano.

Ese día por la noche, también se da algo único, el desfile de carrozas de la localidad, tan característico y exclusivo, el más antiguo de toda la zona de Las Arribes, con grandes carrozas hechas por las propias peñas del pueblo, tales como la esperada carroza de Miguel ―de la Peña Winner― .

El corazón latente de la noche de Aldeadávila se traslada cada velada a la plaza cardenal Martín Herrera, reconvertida en un imponente escenario al aire libre montado sobre la particular Plaza de Toros para las mejores orquestas del panorama estival: Nuevo Tango, La Resistencia, Princesa o la imponente orquesta La Fórmula en las inmediaciones del Albergue La Noria.

Carrozas en Aldeadávila de la Ribera. L. Falcão

Desde el pregón inaugural el día 22 de agosto y el desfile festivo hasta los últimos compases de las fiestas, la música en directo toma el relevo de los festejos taurinos para citar a vecinos y visitantes en verbenas multitudinarias donde es imposible no sumarse al baile, prolongando la celebración hasta bien entrada la madrugada.

Como remate y novedad este año a las fiestas, el sábado 29 de agosto a las 19:00 h se vivirá un hito especial con la celebración del I Toro de Cajón 'Corazón de las Arribes' de la mano de la Asociación Cultural Taurina de Aldeadávila, poniendo el broche de oro a unos festejos que renuevan el compromiso de Aldeadávila con su identidad, su afición y su historia.