Una mujer atrapada y tres heridos tras un grave choque de turismos en una carretera de la provincia de Salamanca
El choque entre dos turismos en la rotonda de acceso a la A-66 obliga a intervenir a los Bomberos para excarcelar a una mujer atrapada en uno de los vehículos.
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Cuatro personas han resultado heridas este jueves tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión entre dos turismos en el kilómetro 360 de la N-630, a la altura de la rotonda de acceso a la autovía A-66, dentro del término municipal de Buenavista (Salamanca).
El siniestro ha obligado a desplegar un amplio operativo de emergencia debido a que una de las víctimas, una mujer, quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos accidentados.
El suceso se ha registrado en torno a las 15:00 horas, momento en el que la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió la llamada de alerta solicitando asistencia sanitaria urgente para los cuatro ocupantes.
De inmediato, el centro de emergencias dio aviso a los Bomberos de la Diputación de Salamanca para efectuar las labores de excarcelación, así como a la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación y coordinar el atestado en la zona.
Por su parte, Emergencias Sanitarias - Sacyl ha movilizado varios recursos de asistencia para atender a los heridos en el lugar del accidente, entre los que destaca el envío de un helicóptero medicalizado (HEMS).
Los servicios de emergencia trabajan en la estabilización de los lesionados y en su posterior traslado a centros hospitalarios.