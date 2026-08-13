Una mujer atrapada y tres heridos tras un grave choque de turismos en una carretera de la provincia de Salamanca

Cuatro personas han resultado heridas este jueves tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión entre dos turismos en el kilómetro 360 de la N-630, a la altura de la rotonda de acceso a la autovía A-66, dentro del término municipal de Buenavista (Salamanca).

El siniestro ha obligado a desplegar un amplio operativo de emergencia debido a que una de las víctimas, una mujer, quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos accidentados.

El suceso se ha registrado en torno a las 15:00 horas, momento en el que la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió la llamada de alerta solicitando asistencia sanitaria urgente para los cuatro ocupantes.

De inmediato, el centro de emergencias dio aviso a los Bomberos de la Diputación de Salamanca para efectuar las labores de excarcelación, así como a la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación y coordinar el atestado en la zona.

Por su parte, Emergencias Sanitarias - Sacyl ha movilizado varios recursos de asistencia para atender a los heridos en el lugar del accidente, entre los que destaca el envío de un helicóptero medicalizado (HEMS).

Los servicios de emergencia trabajan en la estabilización de los lesionados y en su posterior traslado a centros hospitalarios.