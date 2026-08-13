Éxito rotundo en Segovia: el histórico eclipse solar deja los pueblos llenos y un comportamiento ejemplar

Miles de personas observando el Eclipse desde el Castillo de Turégano. Diputación de Segovia.

El 12 de agosto de 2026 ya forma parte de la memoria colectiva de Segovia. La provincia se convirtió en un inmenso balcón al cielo para contemplar un eclipse solar total que no se repetía en España desde hacía 114 años.

Cientos de miles de personas, entre cazadores de eclipses llegados de medio mundo, curiosos y vecinos de la zona, llenaron hasta la bandera los pueblos segovianos para no perderse el minuto y 40 segundos en los que se hizo de noche en pleno día, con su momento cumbre a las 20:31 horas.

El impacto turístico fue arrollador. Casas rurales, hoteles y campings de la provincia rozaron el lleno absoluto con un 94% de ocupación media, colgando el cartel de "no hay billetes" en los pueblos de la zona nordeste.

Dispositivo de bomberos de la Diputación de Segovia para el Eclipse Solar. Diputación de Segovia.

Una marea humana que, además, ha aprovechado el tirón del puente del 15 de agosto para estirar sus vacaciones en la zona.

A pesar de la avalancha de visitantes, el ambiente fue de absoluta fiesta y civismo.

Las carreteras fluyeron sin grandes atascos y los siete puntos oficiales de observación —Arcones, Ayllón, Boceguillas, Collado Hermoso, Otero de Herreros, Riaza y Turégano— funcionaron como un reloj gracias al dispositivo del servicio de bomberos de la Diputación (SPEIS).

El balance no pudo ser mejor: cero percances graves tras diez horas de operativo, más allá del susto de una mujer atendida por un mareo en Ayllón.

Eclipse desde Turégano. Diputación de Segovia.

La jornada se completó con un reparto masivo de 50.000 gafas homologadas, música en directo, talleres astronómicos y catas de productos locales que convirtieron la espera en un auténtico festival de pueblo.