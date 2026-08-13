La catedral e iglesia de Cerralbo de Ciudad Rodrigo luce nueva iluminación: "Resalta el patrimonio monumental"

Desde la noche de este pasado miércoles, 12 de agosto, la catedral y la iglesia de Cerralbo, en Ciudad Rodrigo (Salamanca), luce una nueva iluminación que resalta el patrimonio monumental y cuenta con un sistema más eficiente.

La actuación, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023-2026, fue inaugurada ayer ante una enorme expectación de vecinos y autoridades, entre las que se encontraban el director general de Patrimonio Cultural, José Ramón Sola, y el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias.

La iluminación ha sido financiada con fondos Next Generation gestionados directamente a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Marcos Iglesias y José Ramón Sola durante la inauguración de la nueva iluminación de la Catedral y la Iglesia de Cerralbo de Ciudad Rodrigo. JCyL

El coste de la intervención ha alcanzado los 288.197 euros y fue presentada como un "avance importante" en la mejora de la eficiencia energética y la puesta en valor y diversificación de la oferta turística mirobrigense.

Los trabajos han constado de tres intervenciones. Una primera sobre el sistema defensivo, en el perímetro interior de la muralla de Ciudad Rodrigo. A su vez, se ha mejorado la iluminación de la catedral y la iglesia de Cerralbo y, por último, han intervenido en el Conjunto Histórico, llevando a cabo una mejora lumínica.

La intervención permite de esta manera potenciar la belleza de la catedral y la iglesia de Cerralbo durante la noche y en horas de poca luz solar, favoreciendo la realización de recorridos nocturnos o visitas temáticas.

Al mismo tiempo, complementa las intervenciones enfocadas a incrementar el turismo de Ciudad Rodrigo, enriqueciéndose la experiencia del turista, impulsando indirectamente las pernoctaciones y el consumo medio de los foráneos en la localidad.