Roberto Martín: “Guijuelo tiene trabajo, servicios y gente hospitalaria, es uno de los mejores municipios para vivir”

Guijuelo se dispone a ponerse de fiesta. Durante varios días, las calles del municipio volverán a llenarse de música, tradición, peñas, toros y encuentros entre generaciones. Son unas celebraciones que el alcalde, Roberto Martín, vive con una mezcla de ilusión, nerviosismo y responsabilidad, especialmente en un año cargado de significado al tratarse de las últimas fiestas de la actual legislatura. El objetivo, asegura, es que los guijuelenses se sientan orgullosos de sus fiestas y que quienes lleguen desde fuera descubran un municipio hospitalario, dinámico y estrechamente ligado a la calidad y a la excelencia de su industria del jamón ibérico.

Pero Guijuelo no solo mira al calendario festivo. El municipio afronta también una etapa decisiva para consolidar su crecimiento económico y social. La vivienda, la llegada de nuevos vecinos, la mejora de las infraestructuras, el apoyo al comercio y a la hostelería y la defensa de los intereses de su potente industria cárnica forman parte de las prioridades de un Ayuntamiento que encara el último año de mandato con nuevos objetivos sobre la mesa.

El alcalde destaca especialmente unas piscinas municipales que han transformado la oferta de ocio estival, una amplia red de instalaciones deportivas y parques infantiles, el avance del urbanismo y la renovación de calles y aceras. A ello se suma uno de los proyectos más esperados durante décadas: el nuevo instituto, cuya puesta en marcha supone, en palabras del regidor, el cumplimiento de una reivindicación histórica.

Con la mirada puesta en los próximos diez años, Roberto Martín apuesta por un Guijuelo más industrial, con más servicios y con capacidad para atraer población. Para ello considera fundamental disponer de vivienda y seguir reivindicando ante otras administraciones las infraestructuras que el municipio necesita. Sobre su futuro político, asegura que todavía no ha tomado una decisión y que será después de Navidad cuando, junto a su equipo, valorará los próximos pasos.

Mientras tanto, el presente llama a la puerta. Y ese presente tiene el sonido de un cohete anunciando el comienzo de las fiestas, que será el 14 de agosto, a las cinco de la tarde.

Las fiestas de Guijuelo

Guijuelo se prepara para vivir sus fiestas patronales. ¿Qué sensaciones tiene a pocos días de su comienzo?

Las sensaciones son las mismas que todos los años: ilusión, nerviosismo y responsabilidad. Intentamos hacer todo lo posible para que los guijuelenses estén orgullosos de sus fiestas. Este año, además, son las últimas fiestas de la legislatura y eso hace que exista una sensibilidad especial que nos envuelve a todos.

¿Qué novedades presenta el programa y qué aspectos se han querido reforzar?

Mantenemos la estructura fuerte que caracteriza a las fiestas de Guijuelo: los mejores festejos taurinos, las mejores orquestas y las mejores actuaciones culturales. Este año hemos reforzado especialmente la programación cultural con el regreso a la Plaza Castilla y León de dos eventos destinados a los más pequeños, entre el 14 y el 19 de agosto.

Intentamos llegar a todos, desde los niños hasta nuestros mayores. Para mí es muy especial comenzar con el chupinazo y terminar con la comida de nuestros mayores.

Las fiestas son también un escaparate para Guijuelo. ¿Qué imagen quieren transmitir a quienes visitan el municipio?

Queremos asociar Guijuelo a la calidad y al mejor jamón ibérico del mundo. Por eso entregamos jamones a toreros, ganaderos y a muchas personas que participan en nuestras fiestas. Queremos presumir que estamos en la cuna del mejor jamón ibérico.

Pero también queremos transmitir una imagen de hospitalidad. Somos un pueblo muy hospitalario y la gente que viene suele repetir. Por eso considero que las fiestas son una inversión muy grande y no un gasto. Representan una inversión en el nombre de Guijuelo a nivel nacional.

¿Qué papel desempeñan las peñas, asociaciones y colectivos locales?

Son fundamentales. El colorido de las peñas es parte de nuestra identidad. Todos nos hemos criado en una peña en Guijuelo. También están las asociaciones que colaboran en la mantilla, el traje charro, el grupo folclórico y muchas otras iniciativas. Al final, ellos son las fiestas en sí mismas.

“Vivirlas al menos una vez en la vida”

¿Cómo se ha trabajado para garantizar unas fiestas seguras y pensadas para todas las edades?

Las fiestas empiezan a organizarse prácticamente un día después de que terminan las anteriores. Analizamos dónde podemos mejorar y, teniendo en cuenta la cantidad de gente que atraen, necesitamos un programa de seguridad y personal suficiente para que los espectáculos se desarrollen de la mejor manera.

La experiencia de estos años nos permite saber dónde estamos y cómo actuar ante cualquier imprevisto. Las verbenas y los festejos taurinos son algunos de los principales puntos de atención.

¿Qué criterios se han seguido para diseñar la programación taurina y musical?

En la Feria Taurina contamos con la ayuda de José Ignacio Cascón y tratamos de seguir haciendo crecer la feria. Es un orgullo que figuras del toreo y ganaderías de prestigio nacional quieran venir a Guijuelo.

En cuanto a las orquestas, intentamos mantenernos entre las diez mejores del panorama nacional. Cada año variamos una, dos o tres para ofrecer variedad y que sea el público quien decida cuál le gusta más. Al final, parece que existe incluso una especie de concurso entre los vecinos para decidir qué orquesta ha sido la mejor.

¿Qué impacto económico tienen las fiestas?

Es un impacto clave para la supervivencia de la hostelería y el comercio. No me atrevería a dar una cifra porque depende de muchos factores, pero la hostelería y el comercio son nuestro mejor termómetro. Cuando llegan las fiestas y comienza el periodo de mayor actividad, todo el mundo está contento y agradece la dinamización que se produce.

Como guijuelense, ¿qué acto representa mejor la esencia de las fiestas?

Destacaría tres. El primero es el chupinazo. Para un alcalde es muy especial recordar cuando eras pequeño y veías lanzar el cohete a quienes ocuparon antes este cargo. La ilusión de escuchar ese cohete y saber que comenzaban las fiestas de tu pueblo es algo que permanece.

También destacaría la elección de la reina, que ha adquirido una gran importancia como representación de la quinta de los 18 años. Y, por supuesto, la ofrenda a nuestra patrona, que es un acto muy solemne y bonito.

Finalmente, está la comida de nuestros mayores. Reunir a cerca de 700 personas mayores de 65 años para compartir una comida con un menú tradicional, con jamón, langostinos y tostón, es una manera de viajar al pasado y ver a toda esa gente feliz compartiendo mesa. Me hace sentir muy feliz.

¿Qué le diría a alguien que nunca ha vivido las fiestas de Guijuelo para convencerle de que venga?

No le hablaría de ninguna orquesta, actuación o festejo taurino, aunque es cierto que son un magnífico reclamo. Le diría que son unas fiestas protagonizadas por gente muy hospitalaria, con un ambiente impresionante. Ojalá venga muchísima gente y que quienes nos visiten repitan. Las fiestas de Guijuelo hay que vivirlas al menos una vez en la vida para conocer realmente su importancia.

“Todavía queda mucho por hacer”

Queda aproximadamente un año para las elecciones municipales. ¿Qué balance hace de estos tres años de mandato?

Puede parecer pretencioso hacer uno mismo un balance positivo, pero estoy muy orgulloso de mi equipo y del Ayuntamiento de Guijuelo. Estamos cumpliendo muchos de los objetivos planteados en el programa electoral.

Pero todavía queda un año y no nos permitimos regodearnos en lo que hemos hecho. Al contrario, nos criticamos a nosotros mismos por lo que todavía falta. Nos esperan diez meses muy exigentes y tenemos que cumplir con la palabra que hemos dado a los guijuelenses y mantener la calidad que el Ayuntamiento ha demostrado durante estos años.

¿Cuáles considera que han sido los proyectos más importantes de la legislatura?

Las piscinas municipales han cambiado el verano en Guijuelo. Han sido un proyecto que me ha quitado el sueño muchas noches y en el que hemos estado muy encima. Creo que ahora tenemos unas piscinas de referencia. Este año hemos superado los mil usuarios diarios y recibimos autobuses de fuera de la comarca.

También destacaría los parques infantiles, los campitos y campos deportivos y la inversión realizada en deporte. Cuando los niños te paran por la calle para agradecerte un parque o un espacio deportivo, sientes un orgullo enorme.

Y, como tercer aspecto, destacaría el avance del plan de urbanismo y del plan de acerado municipal. Es un trabajo menos visible, pero fundamental para seguir mejorando Guijuelo.

“El jamón es nuestra bandera”

Guijuelo continúa siendo un referente de la industria cárnica. ¿Cómo se está reforzando ese liderazgo?

Estamos trabajando para que el jamón de Guijuelo sea conocido en todas partes. Participamos en numerosas ferias y hemos conseguido que nuestra propia Feria de la Industria Cárnica haya crecido de forma exponencial.

Estamos presentes allí donde se habla del jamón y pendientes de todo lo que ocurre alrededor de este sector para ayudar a nuestra industria.

Además, algo que me hace sentir especialmente orgulloso es que el Ayuntamiento facilita la conciliación laboral de los trabajadores y empresarios. Tenemos una escuela infantil con horarios amplios, una ludoteca y un centro cultural que permiten conciliar la vida familiar y laboral. Eso facilita que las empresas puedan contar con trabajadores y que estos puedan desarrollar su actividad.

Uno de los grandes retos es fijar población. ¿Qué políticas se están desarrollando para atraer nuevos vecinos?

Hace unos meses presentamos, junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, un plan estratégico de vivienda que contempla más de 338 viviendas en Guijuelo, con 44 de ellas de manera inmediata.

Ojalá podamos hacer realidad esas primeras viviendas antes de que termine la legislatura. La vivienda es uno de los grandes proyectos de futuro del municipio. Hemos insistido mucho en que Guijuelo necesita vivienda para que las personas que trabajan aquí puedan quedarse a vivir y para que el municipio continúe creciendo.

¿Qué inversiones destacaría en infraestructuras y urbanismo?

El plan de acerado municipal y el plan de urbanismo son fundamentales. Quiero agradecer especialmente el trabajo del concejal Roberto Hernández por la minuciosidad con la que está actuando y por cómo se están mejorando los barrios y las entradas del municipio.

Guijuelo tiene una idiosincrasia empresarial muy particular. No es un pueblo organizado alrededor de una plaza como otros municipios. Es diferente y eso hace que la planificación urbanística sea más compleja, pero creo que se está haciendo un trabajo extraordinario.

“Más de 2.000 niños en los clubes deportivos”

¿Qué acciones se han impulsado para apoyar al comercio local y a los pequeños empresarios?

Ha sido una de las políticas de referencia del Ayuntamiento. Cada mes y medio o dos meses realizamos una campaña de apoyo al comercio local. La iniciativa «Yo compro en Guijuelo» resume perfectamente nuestro compromiso.

Nos debemos a nuestros pequeños comerciantes, a la hostelería y a las pequeñas empresas. Queremos que sigan aportando al desarrollo de un municipio próspero.

¿Qué balance hace de las políticas dirigidas a los jóvenes, el deporte y la cultura?

Muy positivo. Desde Cultura tenemos una programación anual envidiable, no solamente durante el verano. Muchos alcaldes me preguntan de dónde sacamos la creatividad para organizar tantas actividades.

En deporte tenemos más de 2.000 niños inscritos en los diferentes clubes. Contamos con gimnasia rítmica, atletismo, fútbol, fútbol sala, patinaje y baile, entre otras disciplinas. Es una oferta propia de una ciudad grande.

¿Y en materia de servicios sociales y atención a las personas mayores?

También hacemos un balance positivo. Las concejalías de Bienestar Social y Juventud y Servicios Sociales están muy involucradas. Hemos mantenido reuniones con las asociaciones y colectivos para seguir mejorando y conseguir que todos los vecinos sientan que tienen el respaldo del Ayuntamiento.

Queremos que todo el mundo piense que en Guijuelo existe un paraguas para todos.

“Guijuelo, pulmón económico”

¿Qué reivindicaciones mantiene el municipio ante otras administraciones?

Creo que me corresponde ser exigente. Guijuelo es el pulmón económico de Salamanca y de Castilla y León y me atrevería a decir que, dentro del sector ibérico, también tiene una importancia nacional e internacional.

Todavía tenemos proyectos pendientes, como el edificio del Reloj o la entrada sur de Guijuelo. Queremos que esta última sea una realidad antes de finalizar la legislatura, con una rotonda que permita identificar claramente el municipio desde el momento en que se accede.

Y también quiero destacar el instituto. Desde que era estudiante llevo escuchando que “el año que viene empieza el instituto”. Han sido más de 25 años de gestiones. Ahora, por fin, tenemos un instituto que es digno de ver. Quiero agradecer a la Junta de Castilla y León y a su presidente que este proyecto histórico haya visto la luz.

¿Cómo imagina Guijuelo dentro de diez años?

Ojalá sea mejor que ahora. Lo imagino con más industria y más servicios. Mantener lo que tenemos ya sería un éxito, pero creo que podemos seguir creciendo.

Veo a nuestros industriales fuertes, a nuestros trabajadores con ganas de seguir apoyando al sector y espero que dentro de diez años podamos estar sentados aquí hablando de que ha sido una década muy buena para Guijuelo.

¿Cuál es el reto prioritario para garantizar ese crecimiento?

La vivienda. Ahora mismo es fundamental para Guijuelo. Por eso hemos insistido tanto ante la Junta de Castilla y León para conseguir que esas viviendas se hagan realidad cuanto antes.

“No he decidido si volveré a presentarme”

¿Tiene decidido si volverá a presentarse como candidato a la Alcaldía?

La verdad es que no. En la legislatura anterior también tomé la decisión con mi equipo entre diciembre y enero. Ahora tenemos muchas cosas en las que pensar y muchas tareas pendientes, especialmente con las fiestas a la vuelta de la esquina.

Cuando pasen las Navidades nos sentaremos con el equipo y decidiremos qué hacemos. Ahora mismo no es lo más importante. Hay muchas cosas más importantes en las que pensar.

¿Qué le gustaría que recordaran los vecinos cuando termine esta legislatura?

Me gustaría que recordaran que han tenido un alcalde bueno, noble, cercano, que ha mirado por los vecinos y que ha intentado ayudar y hacer prosperar al municipio.

Esa ha sido siempre mi intención. Entiendo que unas veces habré acertado más y otras menos, pero me gustaría que todo el mundo me recordara, sobre todo, como una buena persona.

Si tuviera que resumir estos tres años de gobierno en un único titular, ¿cuál sería?

Guijuelo sigue avanzando.

Y para terminar, ¿qué mensaje quiere trasladar a los guijuelenses de cara a las fiestas y al futuro?

Para las fiestas, que vengan, que disfruten y que no juzguen tanto como se hace actualmente a través de las redes sociales. Que vengan, que vivan todo lo que hemos preparado y que lo disfruten de corazón.

Y respecto al final de la legislatura, les diría exactamente lo mismo: que disfruten de un municipio que creo que es maravilloso y que quizá quienes vivimos aquí no valoramos lo suficiente.

Tenemos trabajo, tenemos muchísimos servicios y tenemos gente hospitalaria. Creo que vivimos en uno de los mejores municipios en los que se puede vivir. Así que animo a todos a disfrutarlo al máximo y a sacarle todo el jugo.