Los pueblos de Salamanca donde mejor puedes ver el eclipse solar: de las Arribes del Duero a las terrazas del Tormes

La provincia de Salamanca lo tiene todo listo para convertirse este miércoles 12 de agosto en un escenario de lujo desde el que seguir un fenómeno histórico.

La Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol hasta acariciar la oscuridad total en la capital y superar el 99,7% de ocultación en buena parte del territorio charro, en una cita al atardecer que atraerá a miles de curiosos, aficionados a la astronomía y fotógrafos a la caza de la imagen perfecta.

En la capital salmantina, el Ayuntamiento ha volcado sus esfuerzos en el programa divulgativo 'Salamanca Culta y Oculta' para canalizar la afluencia de público de forma ordenada y segura.

El punto neurálgico de la observación colectiva se ubicará a orillas del río Tormes, concretamente en el Parque Elio Antonio de Nebrija, donde desde las siete de la tarde se desarrollarán actividades familiares como 'Leña al juego' antes de iniciar el reparto de gafas homologadas a partir de las 19:30 horas.

Teniendo en cuenta que la máxima ocultación solar esta fijada para las 20:28 horas, este balcón fluvial ofrecerá una vista limpia del astro rey ocultándose sobre el horizonte urbano.

La oferta cultural de la ciudad se completa con visitas teatralizadas a la icónica pintura del Cielo de Salamanca, sesiones nocturnas de observación con telescopio en el recién reformado Parque Arqueológico del Botánico y la conferencia magistral del divulgador astronómico Óscar Martín el próximo 15 de agosto en el Palacio de Congresos.

Quienes prefieran una alternativa en el área metropolitana encontrarán en los altos de Carbajosa de la Sagrada un punto elevado estratégico para esquivar la edificación densa y disfrutar de una amplia perspectiva sobre la penumbra que cubrirá la comarca del Tormes.

Hacia el oeste de la provincia, la comarca de Arribes del Duero se posiciona como una de las localizaciones más espectaculares por su contraste geográfico.

Municipios como Villarino de los Aires, donde habrá una programación especial enmarcada dentro de la tradicional por sus fiestas patronales, otros pueblos de las Arribes salmantinas como Pereña de la Ribera y Saucelle ofrecen miradores colgados sobre los cañones fluviales donde la brusca bajada de luz y temperatura permitirá comprobar en directo la reacción de la fauna silvestre en pleno Parque Natural.

Sus balcones sobre las hoces del Duero se perfilan como enclaves idóneos para capturar una fotografía histórica con los acantilados de fondo.

La ruta hacia el oriente y el sur de la provincia discurre por la tranquilidad de la estepa de Villar de Gallimazo en la comarca de Peñaranda y el patrimonio monumental de la cuenca del Tormes.

La villa ducal de Alba de Tormes, con el perfil de su Torre del Homenaje dominando la ribera, y Salvatierra de Tormes, enclavada junto al embalse de Santa Teresa, brindan espacios despejados e históricos para presenciar cómo la sombra lunar tiñe de penumbra el firmamento salmantino antes de la puesta definitiva del Sol.