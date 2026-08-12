Los 53 ganadores que se reparten casi 50.000 euros en premios del certamen de jóvenes creadores de Salamanca

Una persona haciendo una foto con su smartphone a un joven en una montaña. Pexels/Europa Press Pexels/Europa Press

Este miércoles, 12 de agosto, el Ayuntamiento de Salamanca ha hecho públicos, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, la lista de los ganadores del XXXVI Certamen Municipal 'Jóvenes Creadores'.

Al concurso se han presentado 285 obras en 16 categorías, lo que convierten la iniciativa en un referente nacional cuyo objetivo es promover, impulsar y canalizar la participación de los jóvenes en distintos campos de la creación artística.

La cifra de obras presentadas en esta edición está bastante por encima de las 205 del año 2025.

En total, han sido galardonados 53 participantes, que se repartirán 48.440 euros en total en premios, mientras que 10 de los artistas recibirán menciones honoríficas por sus obras durante la gala que se celebrará el 18 de septiembre.

Entre las categorías que más propuestas han recibido están microrrelatos y pintura, ambas con 33 obras, seguidas de fotografía (30). Los relatos cortos han registrado también una participación destacada después de reunir 27 propuestas.

Lista de ganadores

En la categoría de Cocina creativa (primeros y segundos platos), Azael Martín ha sido ganador con ‘Lingote de castañeta ibérica con verduritas en texturas’, seguido de Pilar Durán con ‘Merluza tomate y ajo negro’. En la modalidad de postres, el premio ha ido a parar a Azael Martín por ‘Tiramisú otoñal’.

En Cómic, el primer premio ha sido para Mario Martínez con ‘El último viento’, el segundo para Luis Pachón con ‘Donde chillan los cerditos’, y el tercero para Denis Carballas con ‘Secundario’.

En Cortometrajes, la ganadora ha sido Elvira Rivas con ‘Marisa’, seguida de Víctor Álvarez con ‘Holy Sundays’, Pablo Jiménez con ‘Educación física obligatoria’ y Marcos de Isidoro con ‘Nus’.

En Diseño gráfico, el primer premio ha sido para Vicenzo Giuseppe Michael Descamps con ‘Pla plá’, el segundo para Nora Martín con ‘Jóvenes Creadores 2026’, y el tercero para Marina García con ‘Sin título’. En Diseño de moda y complementos de moda, la ganadora ha sido Ángela Antuña con ‘Newspaper’.

En Escultura, el primer premio ha sido para Carlos Nahuel Montera con ‘Miradas’, el segundo para Valentina Duarte con ‘Saltos de fe’, y el tercero para Eva Mariscal con ‘El agua está sucia’.

En Fotografía, los premios han sido para Elena Fiz de Arriba con ‘Donde nace la música’, Pablo García con ‘Unheimlich’, Sergio Camacho con ‘El guardián de la llama’, Rita Fernández de Miguel con ‘Overthinking’ y Ángela González con ‘Latido mamífero’.

En la categoría Libre, han resultado premiados Pablo Peix de Nó con ‘La cueva de Salamanca’, Jazmynn Mercedes Rainge con ‘La enredadera’ y Denislav Mitkvo Delchev con ‘Genealogías de hilos de refugio V’.

En Microrrelatos, el primer premio ha sido para Laura Montero con ‘Constantes’, el segundo para Alberto Cantero con ‘Matthiew Dubois’, el tercero para Lorenzo José Asensio con ‘Catálogo de las joyas’, y el cuarto para Diego Fernández con ‘Punto y seguido’.

En Música, los premios han recaído en Alejandro Gómez con ‘Música de joven’, Daniel Alberto Duarte con ‘Flor de loto’, Daniel Delgado con ‘Divergente’, Ángel Rodríguez con ‘Los ojos de mi charra’ y Susana Alonso con ‘Ruiseñor’.

En Pintura, han resultado ganadores Nora Martín con ‘¿Generación de cristal?’, Sophia Dahira Núñez con ‘Arrastre’, Francisco Javier Nieto con ‘Despertar’, Adrián Rodríguez con ‘Corte y confección’ y Alejandra Martín con ‘Un jarrón como símbolo’.

En Poesía, el primer premio ha sido para Lorenzo José Asensio con ‘La imagen de la flor está gastada como símbolo poético’, y el segundo para Jesús Rebollo con ‘Perentoria luz’.

En Relatos cortos, los premios han sido para Sara Luna con ‘La habitación del fondo’, Pedro José Menor con ‘La última llave’, Nerea Gorjón con ‘Ningún muro’, Inés Crespo con ‘La espera de Briseida’, Elvira Rivas con ‘La siesta’ y Carmen Galván con ‘El peor enemigo’.

En Vídeo-arte y audiovisual experimental, el primer premio ha sido para Silvia Alonso con ‘Puxa que espanta’, y el segundo para Sofía Sánchez con ‘A golpe de picaporte’.

En Vídeo-clips, el primer premio ha sido para Claudia de Diego y Susana de Diego con ‘El club de los poetas muertos’, el segundo para Javier Gómez con ‘La cara de la muerte’, y el tercero para Guillermo Ordás con ‘Caminante’.