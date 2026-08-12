El Ayuntamiento de Salamanca inyecta medio millón de euros en ayudas de urgencia social durante el primer semestre
El Consistorio salmantino destina más de medio millón de euros a cubrir gastos de alimentación, alquiler, suministros básicos y prestaciones médicas no financiadas por el sistema público.
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El Ayuntamiento de Salamanca ha concedido un total de 330 ayudas de urgencia social durante los primeros seis meses de este año a personas empadronadas en la capital charra.
El importe global de estas prestaciones asciende a 508.555,28 euros, una partida con la que el Consistorio busca garantizar la cobertura de las necesidades más básicas de familias y ciudadanos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o grave necesidad económica.
Las subvenciones se destinan prioritariamente a la adquisición de productos de alimentación, elementos de higiene personal y al pago de suministros fundamentales de la vivienda, como luz, agua, gas, telefonía e internet, además de los gastos de comunidad.
Asimismo, las ayudas contemplan la cobertura del alquiler de la vivienda habitual y la compra de artículos esenciales para lactantes y bebés, como pañales y alimentación infantil.
De forma complementaria, el programa municipal aborda la financiación de tratamientos médicos, psicológicos, salud bucodental, productos ópticos, audífonos o medicación, siempre que respondan a problemas de salud diagnosticados por facultativos de la sanidad pública y que no estén cubiertos por el sistema general u otras entidades.
Para acceder a estas prestaciones, tramitadas a través de los Centros de Acción Social (CEAS), se requiere contar con al menos seis meses de empadronamiento en la comunidad y no superar el umbral del 1,35 del IPREM en la unidad familiar.
La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha destacado que estas ayudas forman parte de un "robusto escudo social" orientado a apoyar a las familias en los momentos de mayor dificultad, consolidando a Salamanca como una ciudad referente en solidaridad e inversión social.