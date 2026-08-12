El alcalde, Carlos García Carbayo, junto a la segunda teniente de alcalde y la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez.

El alcalde, Carlos García Carbayo, junto a la segunda teniente de alcalde y la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez. Archivo.

Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca inyecta medio millón de euros en ayudas de urgencia social durante el primer semestre

El Consistorio salmantino destina más de medio millón de euros a cubrir gastos de alimentación, alquiler, suministros básicos y prestaciones médicas no financiadas por el sistema público.

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El Ayuntamiento de Salamanca ha concedido un total de 330 ayudas de urgencia social durante los primeros seis meses de este año a personas empadronadas en la capital charra.

El importe global de estas prestaciones asciende a 508.555,28 euros, una partida con la que el Consistorio busca garantizar la cobertura de las necesidades más básicas de familias y ciudadanos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o grave necesidad económica.

Las subvenciones se destinan prioritariamente a la adquisición de productos de alimentación, elementos de higiene personal y al pago de suministros fundamentales de la vivienda, como luz, agua, gas, telefonía e internet, además de los gastos de comunidad.

Asimismo, las ayudas contemplan la cobertura del alquiler de la vivienda habitual y la compra de artículos esenciales para lactantes y bebés, como pañales y alimentación infantil.

De forma complementaria, el programa municipal aborda la financiación de tratamientos médicos, psicológicos, salud bucodental, productos ópticos, audífonos o medicación, siempre que respondan a problemas de salud diagnosticados por facultativos de la sanidad pública y que no estén cubiertos por el sistema general u otras entidades.

Para acceder a estas prestaciones, tramitadas a través de los Centros de Acción Social (CEAS), se requiere contar con al menos seis meses de empadronamiento en la comunidad y no superar el umbral del 1,35 del IPREM en la unidad familiar.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha destacado que estas ayudas forman parte de un "robusto escudo social" orientado a apoyar a las familias en los momentos de mayor dificultad, consolidando a Salamanca como una ciudad referente en solidaridad e inversión social.