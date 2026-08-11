Salamanca reparte más de 81.000 euros en el sorteo de la BonoLoto de este martes

La suerte ha sonreído a Salamanca en el sorteo de la BonoLoto celebrado este martes, 11 de agosto de 2026.

La Administración de Loterías número 13 de la capital charra ha validado uno de los dos boletos de Segunda Categoría premiados en toda España, lo que reportará a su afortunado propietario un premio unitario de 81.412,87 euros.

La combinación ganadora de la jornada ha estado formada por los números 39, 25, 46, 43, 40 y 10, con el 14 como número complementario y el 2 como reintegro.

La recaudación total del sorteo ha ascendido a 2.535.397 euros.

En lo que respecta al reparto de premios, no se han registrado acertantes de Primera Categoría (seis aciertos), por lo que se genera un bote que pondrá en juego 1.800.000 euros para el próximo sorteo de la BonoLoto para un único acertante.

Por su parte, el premio de Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario) ha dejado dos únicos boletos agraciados en todo el país.

Además del décimo sellado en la administración salmantina, el otro boleto premiado ha sido validado en el despacho receptor número 1 de la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid.

El escrutinio se completa con 79 acertantes en la tercera categoría (cinco aciertos), que percibirán 1.030,54 euros cada uno; 4.277 premiados en la cuarta categoría (cuatro aciertos) con 28,55 euros; y 81.700 boletos en la quinta categoría (tres aciertos) que se llevan un premio fijo de 4 euros, además de los 505.524 acertantes que han obtenido el reintegro de 0,50 euros.