Salamanca invierte 420.000 euros en renovar más de un kilómetro de tuberías en el barrio Blanco

Obras de renovación de tuberías de abastecimiento de agua en el barrio Blanco. Ayto. Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha las obras para renovar 1.155 metros de tuberías en trece calles del barrio Blanco, una actuación con un presupuesto cercano a los 420.000 euros financiado en un porcentaje del 80% por la Junta de Castilla y León a través del Fondo de Cooperación de Económica Local.

Los trabajos, orientados a prevenir averías y optimizar la red de abastecimiento, abarcan la sustitución de tuberías en las calles San Luis Gonzaga, Santa Tecla, Santa Bárbara, San Ignacio de Loyola, San Lucas, San Roque, Nazaret, Belén, San Felipe, Santa Inés, Buen Pastor, Regato del Anís y San Pascasio.

El proyecto incluye la renovación de acometidas domiciliarias, hidrantes contraincendios, bocas de riego y elementos técnicos de limpia y desagüe.

De forma paralela, el Consistorio salmantino trabaja actualmente en la sustitución de redes en la calle Libreros, el Camino de las Aguas y el barrio de La Vega. Además, antes de que finalice el año está previsto arrancar las obras en otras 21 calles repartidas por Puente Ladrillo, Pizarrales, Garrido, San Cristóbal, San Esteban y Fontana.

Si sumamos los proyectos ejecutados y los comprometidos en este mandato, el municipio supera ya los 20 kilómetros de tuberías renovadas en 110 calles, batiendo el récord de vías intervenidas en un mismo periodo de gobierno.

Unas actuaciones que, sumadas al sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP), han permitido reducir las averías un 37% en el primer semestre de 2026 frente al año anterior y generar un ahorro neto acumulado de más de 20,3 millones de metros cúbicos de agua desde 2017.