Éxito de participación en el 40º Martes Mayor de Ciudad Rodrigo con 187 puestos y representación internacional

El Martes Mayor congrega a miles de personas en las calles del centro históricode Ciudad Rodrigo. Vicente. ICAL.

El corazón monumental de Ciudad Rodrigo ha vuelto a convertirse este martes en un hervidero de vecinos y visitantes con motivo de su emblemático Martes Mayor, que este año soplaba las velas de su 40ª edición.

Durante toda la mañana, doce calles y plazas del recinto amurallado se han transformado en un gran mercado al aire libre con 187 puestos de comercio y artesanía, en una jornada festiva que demuestra gozar de una salud de hierro y a la que se han sumado esta vez una treintena de puestos nuevos.

Los comerciantes mirobrigenses han vuelto a ser el verdadero alma de la fiesta, impulsando más de un centenar de las paradas instaladas.

Imagen de la feria por el Martes Mayor en la calle Madrid de Ciudad Rodrigo. Vicente. ICAL.

A ellos se han unido otros 42 puestos llegados desde distintos rincones de la provincia charra, 41 procedentes de diversos puntos de España y una representación del vecino Portugal, con comerciantes de Almeida y Belmonte que no han querido perderse la cita.

Por sectores, el comercio y la artesanía acaparan el 75,9% de la oferta global con 92 y 50 puestos respectivamente, en una edición donde 110 participantes (el 58,8%) han repetido presencia tras el reciente antecedente del Martes Chico.

La actividad se ha desplegado por arterias emblemáticas como la Plaza Mayor, la Rúa del Sol, Colada, Cardenal Pacheco o la Plaza del Buen Alcalde.

El Martes Mayor congrega a miles de personas en las calles del centro históricode Ciudad Rodrigo. Vicente. ICAL.

Entre los espacios más concurridos ha destacado el tradicional Rincón de Portugal y el expositor de 'Salamanca en Bandeja' de la Diputación Provincial, que ha ofrecido un showcooking en directo con alimentos autóctonos a cargo del conocido cocinero David Monaguillo.

Asimismo, el Ayuntamiento ha instalado el estand informativo 'Punto Clave' en el Valle de San Martín para sensibilizar y prevenir los riesgos vinculados al consumo de alcohol y otras sustancias durante la jornada festiva.