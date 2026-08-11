Éxito de participación en el 40º Martes Mayor de Ciudad Rodrigo con 187 puestos y representación internacional
La cuadragésima edición suma 30 nuevos participantes y consolida el éxito de la cita con 142 paradas dedicadas al comercio y los oficios tradicionales.
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El corazón monumental de Ciudad Rodrigo ha vuelto a convertirse este martes en un hervidero de vecinos y visitantes con motivo de su emblemático Martes Mayor, que este año soplaba las velas de su 40ª edición.
Durante toda la mañana, doce calles y plazas del recinto amurallado se han transformado en un gran mercado al aire libre con 187 puestos de comercio y artesanía, en una jornada festiva que demuestra gozar de una salud de hierro y a la que se han sumado esta vez una treintena de puestos nuevos.
Los comerciantes mirobrigenses han vuelto a ser el verdadero alma de la fiesta, impulsando más de un centenar de las paradas instaladas.
A ellos se han unido otros 42 puestos llegados desde distintos rincones de la provincia charra, 41 procedentes de diversos puntos de España y una representación del vecino Portugal, con comerciantes de Almeida y Belmonte que no han querido perderse la cita.
Por sectores, el comercio y la artesanía acaparan el 75,9% de la oferta global con 92 y 50 puestos respectivamente, en una edición donde 110 participantes (el 58,8%) han repetido presencia tras el reciente antecedente del Martes Chico.
La actividad se ha desplegado por arterias emblemáticas como la Plaza Mayor, la Rúa del Sol, Colada, Cardenal Pacheco o la Plaza del Buen Alcalde.
Entre los espacios más concurridos ha destacado el tradicional Rincón de Portugal y el expositor de 'Salamanca en Bandeja' de la Diputación Provincial, que ha ofrecido un showcooking en directo con alimentos autóctonos a cargo del conocido cocinero David Monaguillo.
Asimismo, el Ayuntamiento ha instalado el estand informativo 'Punto Clave' en el Valle de San Martín para sensibilizar y prevenir los riesgos vinculados al consumo de alcohol y otras sustancias durante la jornada festiva.