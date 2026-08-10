Salamanca invierte 1,4 millones en la renovación simultánea de los campos de fútbol 'Neme' y Ángel Pérez Huerta

Las máquinas ya han empezado a trabajar en dos de los feudos del fútbol base salmantino.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha las obras para renovar de golpe los campos de fútbol Nemesio Martín ‘Neme’ y el Ángel Pérez Huerta, una puesta a punto que rondará los 1,4 millones de euros para dejar atrás el desgaste de las instalaciones, ganar en seguridad y adaptar los terrenos de juego a los exigentes criterios federativos.

En el caso del ‘Neme’, el despliegue arranca con la construcción de un muro de contención antes de ganar metros. La ampliación del recinto ha sido posible gracias a que la Universidad de Salamanca ha cedido un terreno de casi 400 metros cuadrados en la zona del Colegio Mayor San Bartolomé.

Esta maniobra permitirá alargar el campo para que pueda albergar partidos oficiales de categoría Regional.

Además, se cambiará por completo el césped artificial por uno de última generación, se levantará un nuevo vallado con redes parabalones, se ampliarán los vestuarios a cuatro salas completas y se renovarán tanto la iluminación como los accesos al recinto.

De manera paralela, las obras en el campo norte del Ángel Pérez Huerta, el antiguo Campo de Fútbol de los 'Cuernos', contemplan la retirada del pavimento actual, la reparación de la base asfáltica y la instalación de un nuevo césped con sellos de calidad FIFA Quality y FIFA Quality Pro.

El proyecto abarca la sustitución del alumbrado por 16 proyectores LED de alta eficiencia, la creación de una plataforma horizontal accesible para zonas de calentamiento, la reforma completa de los aseos públicos y la sustitución de la cubierta de la cafetería, entre otras mejoras funcionales y de almacenamiento.

Estas dos actuaciones se suman a la recientemente completada renovación de los tres campos de fútbol del Complejo Deportivo de La Aldehuela, donde el Consistorio salmantino ha destinado más de 473.000 euros para poner a punto un espacio que supera el medio millón de accesos anuales.