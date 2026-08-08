Las carreteras de Castilla y León se cobran una nueva vida: muere un motorista en Salamanca en una salida de vía

Un motorista de unos 50 años ha perdido la vida este sábado, 8 de agosto, en la provincia de Salamanca, donde ha sufrido una salida de vía por la que finalmente ha fallecido, según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido sobre las 12:58 horas en Aldeanueva de la Sierra, en el kilómetro 26 de la carretera SA-215.

Un alertante ha solicitado asistencia sanitaria para la víctima, que se encontraba inconsciente tras sufrir el accidente.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de emergencias sanitarias de Sacyl, que ha movilizado el helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y al equipo sanitario de guardia del centro de salud de Tamames.

Finalmente, el personal de emergencias no ha podido hacer nada por la vida del motorista y ha confirmado su fallecimiento.