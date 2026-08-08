Aldeadávila presenta una Feria Taurina que vuelve a poner al toro en el centro de sus fiestas

Acto de presentacion de la Feria Taurina de Aldeadávila 2026. EL ESPAÑOL de Castilla y León

Hay pueblos que celebran sus fiestas y hay pueblos que, cuando llega agosto, parecen recuperar una parte de su propia historia. Aldeadávila de la Ribera pertenece a estos últimos.

Cuando San Bartolomé se asoma al calendario, las calles comienzan a respirar de otra manera y el toro vuelve a ocupar ese lugar privilegiado que ha conservado durante generaciones.

La presentación de la Feria Taurina de Aldeadávila de la Ribera 2026, con la presencia del ganadero Antonio Palla, el alumno de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca Rubén Núñez ‘El Sanfe’, el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Aldeadávila, Jaime González, y el presidente de la Asociación Cultural Taurina de Aldeadávila, Adrián Casado, con la presentación a cargo del periodista Luis Falcón, marca, un año más, la cuenta atrás hacia las Fiestas del Toro, una de las celebraciones más arraigadas de este municipio de Las Arribes.

El presidente de la ACTA, Adrián Casado, y el concejal de Festejos, Jaime González. EL ESPAÑOL de Castilla y León

No se trata únicamente de anunciar unos festejos. Es, en cierto modo, abrir la puerta a unos días en los que tradición, emoción y participación popular caminan juntas.

Porque en Aldeadávila el toro no aparece solamente cuando se abren las puertas del ‘prao’ o del toril.

Está presente mucho antes: en las conversaciones de los vecinos, en las peñas que preparan sus días grandes, en quienes recuerdan los encierros de otros tiempos y en quienes esperan con impaciencia vivir por primera vez una experiencia que forma parte de la identidad festiva del municipio.

El toro como seña de identidad

Las fiestas en honor a San Bartolomé, cuya celebración principal tiene lugar el 24 de agosto, son conocidas precisamente como las Fiestas del Toro.

El propio Ayuntamiento destaca la tradición de los festejos con reses bravas y, especialmente, de los encierros a caballo, una de las imágenes más características de estas celebraciones.

Así, desde el viernes, 21 de agosto, en el encierro de bueyes, la bueyada infantil y la capea nocturna, hasta el 29 con el I Toro del Cajón, de la ganadería de Antonio Palla y dos vacas, se sucederán toda una serie de actividades taurinas que tienen su colofón con el desenjaule en el Prao de Rocoso de los novillos de Rollanejo, Valdeflores, La Campana y Valrrubio, y los correspondientes encierros y novilladas los días 25, 26, 27 y 28 de agosto.

En ese escenario, la Feria Taurina adquiere una dimensión que va más allá del espectáculo. Es memoria. Es costumbre. Es también ese particular lenguaje de los pueblos donde una fecha en el calendario puede despertar recuerdos de infancia, nombres de toreros, tardes de plaza, carreras delante de los astados y conversaciones interminables después de cada festejo.

Aldeadávila vuelve así a reivindicar una manera propia de entender sus fiestas. Una fiesta popular en la que el toro forma parte del paisaje y en la que las calles, las talanqueras, los caballos y la plaza se convierten durante unos días en protagonistas de una historia que se repite, aunque nunca exactamente de la misma manera.

Una presentación que abre la cuenta atrás

La presentación de la Feria Taurina 2026 sirve para poner rostro y fecha a esa espera. Es el momento en el que los aficionados comienzan a hacer sus quinielas, los más taurinos estudian cada detalle de los carteles y las peñas empiezan a descontar días.

Pero también es una oportunidad para recordar que detrás de cada festejo existe un importante trabajo de organización. Preparar unas fiestas taurinas exige planificación, coordinación y responsabilidad para que una tradición con tanta presencia en la vida del pueblo pueda desarrollarse con todas las garantías.

Y mientras se desvelan los detalles de la feria, Aldeadávila vuelve a hablar de toros. En las terrazas, en las calles, en los corrillos y en esas conversaciones aparentemente sencillas que terminan inevitablemente viajando hacia el pasado.

—¿Te acuerdas de aquel encierro?

Una pregunta tan sencilla que puede abrir media vida de recuerdos.

La emoción de los encierros

Si existe una imagen capaz de resumir el carácter taurino de Aldeadávila, esa es la de sus encierros a caballo. El campo y el pueblo se dan la mano en un espectáculo que conserva un marcado carácter tradicional.

El sonido de los caballos, el movimiento de las reses, los jinetes conduciendo la manada y la expectación de quienes esperan en las calles construyen una escena que pertenece ya al imaginario colectivo de las Fiestas del Toro.

Es ahí donde se entiende que la tauromaquia de los pueblos no puede contemplarse únicamente desde el ruedo. Hay una dimensión popular que se extiende por todo el municipio y que convierte al vecino y al visitante en parte de una misma celebración.

El toro volverá a salir. Y el pueblo, como siempre, estará esperando.