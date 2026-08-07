Seis años de cárcel para un hombre que esclavizaba a mujeres chinas en un piso de prostitución en Salamanca

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha respaldado punto por punto la sentencia contra la red que explotaba a mujeres chinas en un piso clandestino de Salamanca.

Los magistrados han tumbado el recurso de uno de los implicados, confirmando así los seis años de cárcel —tres por cada uno de los dos delitos— para el hombre que hacía de comparsa y logística de la trama, y los cuatro años y medio para la encargada del prostíbulo, de nacionalidad china.

La historia tras las paredes de un piso en la avenida de Portugal venía de lejos, entre 2019 y finales de 2024.

Al frente estaba la auténtica cabecilla, una mujer china que logró huir antes de ser juzgada y sobre la que pesa una orden de busca y captura internacional.

El engaño arrancaba siempre en el país asiático: la red captaba a mujeres asfixiadas por las deudas prometiéndoles un futuro como esteticistas o cocineras en España. Para cubrir los billetes y el visado, las víctimas asumían una supuesta deuda inicial que superaba los 8.000 euros.

Al pisar Salamanca, la trampa se cerraba. Sin conocer el idioma ni tener a nadie a quien acudir, las retenían en el piso y las obligaban a prostituirse a cualquier hora del día para devolver el dinero.

La red las vigilaba sin descanso a través de cámaras instaladas por las habitaciones, exprimiendo hasta el último euro de un negocio que llegó a generar miles de euros al mes.

Solo se les permitía salir a la calle una hora al día, no podían rechazar a ningún cliente ni negarse a prácticas de riesgo sin protección, y la red se quedaba con la mitad de las ganancias de un negocio que llegó a ingresar unos 180.000 euros en un solo año.

El fallo de la Sala de lo Civil y Penal valida de manera tajante el relato de hechos probados de la Audiencia Provincial de Salamanca y desestima las pretensiones de la pareja sentimental de la prófuga.

El acusado alegaba en su recurso un error en la valoración de la prueba y pretendía que su participación fuera calificada como un mero delito de encubrimiento.

Sin embargo, los magistrados ratifican que su implicación fue decisiva y lo consideran cómplice responsable de dos delitos de trata de seres humanos en concurso medial con dos delitos de prostitución coactiva.

El tribunal recuerda que el procesado trasladó personalmente a las víctimas desde el aeropuerto de Madrid-Barajas hasta Salamanca, montó el sistema de videovigilancia que servía para vigilarlas, transportaba víveres, realizaba tareas de mantenimiento en el inmueble y llevaba a las mujeres a realizar gestiones fuera del piso para garantizar que no escaparan.

Por su parte, la sentencia mantiene la condena de una de las acusadas como autora de dos delitos de prostitución coactiva.

La acusada, que no recurrió el fallo inicial, asumió de forma temporal la gestión directa del piso de la Avenida de Portugal en octubre de 2024, encargándose de cobrar a los clientes, organizar los turnos, dar órdenes a las víctimas y repartir los beneficios hasta que la Guardia Civil irrumpió en el inmueble durante el registro policial.

Además de las penas de prisión, el Tribunal Superior de Burgos confirma que ambos condenados deberán someterse a medidas de libertad vigilada una vez cumplan sus penas de cárcel y mantendrán órdenes de alejamiento respecto a las dos víctimas protegidas.

Asimismo, se mantiene la indemnización conjunta de 16.000 euros —8.000 euros para cada una de las dos mujeres— por los daños morales causados durante su cautiverio.