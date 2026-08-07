El municipio que estrena nuevo césped en su campo de fútbol: se han invertido 249.861 euros

En la imagen el concejal de Deportes, Jorge Valiente, y el alcalde, David Mingo. Cedida

Los usuarios del campo de fútbol Alfonso San Casto ya disfrutan del nuevo terreno de juego una vez concluidos los trabajos de renovación del césped artificial.

Una actuación promovida por el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes que ha supuesto una inversión de 249.861 euros.

La intervención ha permitido sustituir una superficie que no se renovaba desde 2011 y cuyo estado ya no reunía las condiciones adecuadas para la práctica deportiva.

“No se trata de una actuación menor, ya que estamos hablando de una superficie de 106 por 70,8 metros si sumamos las zonas de césped perimetrales. Era una actuación muy necesaria porque la superficie de juego ya no era la adecuada para los entrenamientos y los partidos”, destacó el alcalde de Santa Marta, David Mingo.

El renovado terreno de juego incorpora un césped mixto de última generación, diseñado específicamente para la práctica del fútbol de competición y homologado por la FIFA.

La instalación está preparada para la disputa de encuentros de fútbol 11 y fútbol 7, ofreciendo mejores prestaciones tanto para los entrenamientos como para la competición.

Los trabajos han incluido el desmontaje previo del equipamiento deportivo, la retirada del antiguo césped artificial, la nivelación del terreno, la limpieza de la superficie y de las canaletas laterales, así como la colocación de una banda elástica antes de extender el nuevo pavimento deportivo.

Una vez finalizada la instalación, se procedió de nuevo al montaje de todo el equipamiento del campo.

Además, el Consistorio aprovechará parte del material retirado para darle una segunda vida.

Los rollos de césped que aún se encuentran en buen estado serán reutilizados en otros espacios municipales donde las exigencias técnicas son menores, como colegios y parques infantiles, contribuyendo así a optimizar los recursos disponibles.