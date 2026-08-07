Unos 120 escolares concluyen una nueva edición de los campamentos 'Salamanca Tech' de formación en robótica

El concejal Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud del Ayuntamiento de Salamanca, César Gómez Barthe entrega los diplomas del campamento Salamanca Tech en el Centro Tormes +. Ayto. Salamanca.

Un total de 120 jóvenes han completado esta semana su formación en robótica y tecnología tras participar en una nueva entrega de los 'Campamentos Salamanca Tech'.

El acto de clausura y entrega de diplomas se ha celebrado en las instalaciones del Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+, espacio donde los menores han desarrollado sus actividades durante los últimos días.

El concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados e Innovación, César Gómez-Barthe, junto a la directora de Tormes+, Raquel Bernardo, han sido los encargados de entregar las acreditaciones al séptimo turno de este programa.

Durante el evento, ambos responsables han felicitado a los participantes por el trabajo realizado en disciplinas STEM como la programación, la impresión 3D o la robótica educativa.

El proyecto alcanza ya siete de los nueve turnos semanales previstos para esta época estival. Las dos últimas convocatorias tendrán lugar a finales de agosto y principios de septiembre, completando así una edición que oferta un total de 1.080 plazas para escolares de Educación Primaria.