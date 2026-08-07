Unos 120 escolares concluyen una nueva edición de los campamentos 'Salamanca Tech' de formación en robótica
El programa estival de formación digital encarará sus dos últimos turnos entre finales de agosto y principios de septiembre en el Centro Tormes+.
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Un total de 120 jóvenes han completado esta semana su formación en robótica y tecnología tras participar en una nueva entrega de los 'Campamentos Salamanca Tech'.
El acto de clausura y entrega de diplomas se ha celebrado en las instalaciones del Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+, espacio donde los menores han desarrollado sus actividades durante los últimos días.
El concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados e Innovación, César Gómez-Barthe, junto a la directora de Tormes+, Raquel Bernardo, han sido los encargados de entregar las acreditaciones al séptimo turno de este programa.
Durante el evento, ambos responsables han felicitado a los participantes por el trabajo realizado en disciplinas STEM como la programación, la impresión 3D o la robótica educativa.
El proyecto alcanza ya siete de los nueve turnos semanales previstos para esta época estival. Las dos últimas convocatorias tendrán lugar a finales de agosto y principios de septiembre, completando así una edición que oferta un total de 1.080 plazas para escolares de Educación Primaria.