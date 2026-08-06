Susto en Villamayor: un incendio de vegetación junto a las piscinas municipales moviliza a los bomberos

Un pequeño susto ha sobresaltado a última hora de esta tarde a los vecinos de Villamayor tras declararse un incendio en un solar pegado a las piscinas municipales.

Por suerte, las llamas solo han quemado maleza y no ha habido que lamentar heridos.

La rapidez de las llamas al quemar la vegetación seca provocó un aluvión de avisos al 1-1-2, que recibió más de diez llamadas en apenas cinco minutos a partir de las ocho de la tarde.

Tras el aviso de los vecinos, preocupados por la cercanía del fuego a las instalaciones deportivas, hasta el lugar se desplazaron rápidamente efectivos de la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación de Salamanca y medios de Medio Ambiente, que actuaron de inmediato para sofocar el fuego y evitar que fuera a más.