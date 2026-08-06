Una radial usada en plena alerta, origen del incendio que arrasó 214 hectáreas en Berrocal de Huebra (Salamanca)

La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave tras el fuego declarado el pasado 28 de julio en Berrocal de Huebra.

La investigación apunta a que el origen del incendio estuvo en unos trabajos con una radial realizados en una finca, una actividad prohibida por el alto riesgo de incendios vigente en ese momento.

El incendio comenzó sobre las 13.28 horas y obligó a movilizar un amplio dispositivo. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Béjar inspeccionaron la zona, identificaron a las personas presentes y tomaron declaración a posibles testigos para esclarecer lo sucedido.

Las pesquisas concluyeron que el investigado utilizaba una radial para realizar trabajos de corte en la plaza de toros situada dentro de la finca.

Según la Guardia Civil, esta maquinaria estaba expresamente prohibida al encontrarse en una zona de monte y dentro de su franja de protección de 400 metros, además de estar activada la alerta por riesgo meteorológico de incendios en Castilla y León.

El fuego llegó a ser declarado con Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR-1) por el riesgo de afectar a población e infraestructuras, aunque posteriormente fue rebajado a IGR-0.

Sin embargo, el incendio se reactivó al día siguiente y acabó calcinando unas 214 hectáreas de pasto.

El balance dejó además tres personas afectadas. Dos sufrieron quemaduras leves en brazos y piernas y una tercera resultó intoxicada por inhalación de humo.

Las llamas también alcanzaron una cabaña ganadera, donde murieron alrededor de 80 ovejas.

La Guardia Civil recuerda que entre el 12 de junio y el 12 de octubre permanece vigente la época de peligro alto de incendios forestales en Castilla y León, periodo en el que está prohibido utilizar herramientas y maquinaria que puedan generar chispas en el monte o en su zona de influencia.

"El uso de este tipo de maquinaria estaba expresamente prohibido", subraya la Comandancia de Salamanca.

En lo que va de campaña, la Guardia Civil de Salamanca ha investigado ya a cinco personas por incendios forestales causados presuntamente por imprudencias relacionadas con el uso de radiales, desbrozadoras y quemas agrícolas, además de detener a una persona como presunta autora de un incendio intencionado.