Herida una bebé en Salamanca tras ser atropellada por un turismo junto al bulevar del Parque de los Jesuitas

Una bebé ha resultado herida de carácter leve en la tarde de este jueves tras ser golpeado el carrito en el que circulaba por un turismo en la capital salmantina.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 15:56 horas a la altura del número 15 de la calle Marina, momento en el que el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido la alerta solicitando asistencia sanitaria para la menor.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado de inmediato efectivos de la Policía Local de Salamanca y una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Los sanitarios han atendido a la pequeña en el mismo punto de la intervención antes de proceder a su valoración, sin que en un principio las lesiones revistan gravedad.

Por su parte, los agentes municipales han regulado el tráfico en la zona y han abierto el oportuno atestado para esclarecer las causas del atropello.