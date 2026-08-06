La Guardia Civil detiene a siete personas por un presunto secuestro, robo con violencia, lesiones y amenazas graves

Imagen de uno de los detenidos en la operación 'teresiana'. Guardia Civil.

La Guardia Civil ha detenido a siete individuos, todos ellos mayores de edad y de nacionalidad española, como presuntos autores de los delitos de secuestro, robo con violencia, lesiones y amenazas graves.

La intervención se enmarca en la operación 'Teresiana', desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Salamanca, en una investigación que continúa abierta y en la que no se descartan nuevas detenciones.

Los hechos salieron a la luz cuando la víctima se presentó en las dependencias de la Guardia Civil de Salamanca para denunciar lo sucedido.

Según su testimonio, el pasado 28 de julio fue raptada en Benidorm (Alicante) por varios miembros de un clan familiar afincado en la capital salmantina, quienes la trasladaron a la fuerza a lo largo de varios cientos de kilómetros.

Durante el trayecto, el agredido logró realizar varias llamadas de auxilio que movilizaron de urgencia a patrullas de la Guardia Civil en las provincias de Cuenca y Albacete.

Una vez en Salamanca, la víctima permaneció retenida en una vivienda donde sufrió una paliza y recibió tres puñaladas por arma blanca.

Durante el cautiverio, los captores la amenazaron de muerte a ella y a su familia para doblegar su voluntad, robándole además sus enseres personales y 2.800 euros en efectivo.

Tras las pesquisas correspondientes, la Benemérita logró identificar y arrestar a los siete implicados, que ya se encuentran a disposición judicial.