Salamanca continúa con su plan de asfaltado: 600.000 euros para renovar el firme de 11 calles y avenidas de la ciudad

El concejal de obras Fernando Carabias, durante el proceso de renovación del firme del Paseo de San Vicente. Archivo.

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha este jueves una campaña extraordinaria de asfaltado que extenderá las mejoras en la calzada a once vías distribuidas en siete barrios de la capital.

Esta nueva fase, que se suma a la campaña ordinaria que acaba de finalizar, cuenta con un presupuesto de 600.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses para renovar un total de 34.605 metros cuadrados de superficie.

Los primeros trabajos comenzarán con las labores previas de levantamiento de tapas en la Vía Helmántica y en la calle Doctor Ramos del Manzano.

Las actuaciones llegarán a los barrios de Chinchibarra, entre las avenidas de San Agustín y Vicente del Bosque; El Tormes por la Vía Helmántica; El Zurguén (avenida Virgen del Cueto), Garrido (calles Lázaro Ralero, Fernando Santos y Enrique de Villena), Hospital (avenida del Doctor Ramos del Manzano), Oeste (calles Granero y Vitigudino) y Puente Ladrillo (avenida de Santiago Madrigal).

El arranque de este plan complementario se produce tras la conclusión de la campaña ordinaria de asfaltado, cuyos últimos remates se ejecutaron en la calle María Auxiliadora, el tramo entre la avenida de Portugal y Doña Urraca.

Esa primera fase, dotada con otros 600.000 euros, permitió actuar sobre 46.602 metros cuadrados repartidos en 18 calles, avenidas y glorietas de 14 barrios de la ciudad. Sumando ambas iniciativas, el Consistorio salmantino habrá destinado un global de 1,2 millones de euros en 2026 para la puesta a punto del firme urbano.