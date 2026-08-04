Salamanca pide el sello de Bien de Interés Cultural para el Cerro de San Vicente tras 1,6 millones de euros de inversión

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo esta mañana en la visita a las obras ejecutadas en el cerro de San Vicente. Ayto. Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca dará un paso decisivo para blindar y reconocer el valor del espacio donde se sitúan los orígenes de la ciudad. El alcalde, Carlos García Carbayo, ha anunciado que el consistorio solicitará formalmente la declaración del Cerro de San Vicente como Bien de Interés Cultural (BIC).

El regidor ha comunicado esta decisión tras dar por concluidas las obras del Portillo de San Vicente y de la plataforma superior, dos actuaciones que han supuesto una inversión cercana a los 1,6 millones de euros financiados con Fondos Europeos 'Next Generation'.

La administración municipal esperó a rematar estas intervenciones para tramitar la documentación ante la Junta de Castilla y León, amparándose en la magnitud de los hallazgos arqueológicos y las investigaciones realizadas.

Todo este trabajo previo consolida al Cerro de San Vicente como uno de los enclaves de la primera Edad del Hierro más relevantes de toda la Península Ibérica.

Salamanca recupera de esta forma una vía peatonal histórica que vuelve a conectar el paseo y el barrio de San Vicente con el parque arqueológico, logrando además restaurar un tramo de la Cerca Nueva que permanecía inaccesible desde la Guerra de la Independencia.

No obstante, el desarrollo de la obra obligó a modificar los planes iniciales tras el hallazgo de la cabecera y capillas de la antigua iglesia del convento.

"Hemos antepuesto la plena conservación del patrimonio a cualquier otra consideración", subrayó Carbayo para explicar por qué se sacrificó la rampa de accesibilidad universal en favor de una escalera integrada que salva seis metros de desnivel sin dañar las ruinas.

La integración de estas estructuras históricas se ha resuelto mediante tres soluciones: los restos en mejor estado quedan expuestos para el visitante; las zonas más frágiles se han protegido con grava y vegetación; y las partes desaparecidas se han recreado visualmente sobre el pavimento.

Un nuevo parque naturalizado y un proyecto de iluminación artística

De forma paralela, la plataforma superior se ha transformado en un gran parque naturalizado pensado para el paseo, la investigación y la contemplación del paisaje salmantino, las catedrales y el río Tormes.

El recinto se ha equipado con áreas de descanso, vegetación, bancos, iluminación y paneles explicativos que enlazan directamente con el Museo del Cerro y las laderas.

La inversión en ambos proyectos asciende a 587.294 euros en el Portillo y algo más de un millón de euros en la plataforma.

El alcalde, Carlos García Carbayo ha avanzado que el consistorio ya trabaja en un proyecto de iluminación artística con un doble objetivo: resaltar la silueta del cerro en el horizonte para que sea visible desde las entradas a la capital, y ofrecer una luz puntual de detalle que realce los senderos arqueológicos y el museo durante las visitas nocturnas.