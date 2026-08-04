Detenido un joven de 27 años con gasolina y cinco mecheros por provocar varios incendios en Salamanca

Imágenes de la detención del presunto autor de los hechos. Guardia Civil.

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Salamanca a un joven de 27 años como presunto autor de un delito de incendio agrícola. El arresto se produjo la tarde del pasado 3 de agosto en la carretera de Ledesma (SA-305), a la altura del punto kilométrico 48, tras ser sorprendido en las inmediaciones de varios focos activos de fuego.

La intervención rápida de los agentes y la alerta ciudadana resultaron determinantes para neutralizar al sospechoso antes de que provocara daños mayores.

Los hechos se desencadenaron cuando una patrulla del cuartel de la Guardia Civil de Monleras acudió a sofocar un fuego declarado en el margen de la vía, colaborando en las labores de extinción junto a vecinos de la zona.

Mientras sofocaban las llamas, una testigo alertó de que había visto a un individuo agachado en la cuneta intentando prender un nuevo foco.

Al verse descubierto, el hombre huyó del lugar a bordo de una motocicleta.

La alerta no tardó en resonar también en redes sociales, antes incluso de la noticia de la detención, donde una conocida influencer del sector agrícola y del mundo rural ya había avisado del suceso a través de las historias en su perfil de Instagram.

Ante el riesgo inminente de que el huido continuara provocando incendios en la comarca, la compañía de la Guardia Civil de Vitigudino activó un dispositivo de búsqueda con el apoyo del Subsector de Tráfico de Salamanca.

Pocos minutos después, las patrullas interceptaron al motociclista justo al lado de otro de los focos recién declarados.

Durante el cacheo superficial, los agentes le incautaron dos botellas de plástico cargadas de gasolina, dos botellas vacías —una de ellas con el tapón perforado para facilitar el rociado— y cinco mecheros.

A la vista de las pruebas recopiladas y la coincidencia de los hechos, los agentes procedieron a su detención.

En la mañana de este martes, 4 de agosto, el arrestado ha quedado a disposición judicial junto con las diligencias tramitadas por el puesto de Ledesma y el Seprona.

Desde la Comandancia recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana y recomiendan el uso de la aplicación AlertCops para notificar emergencias en tiempo real.