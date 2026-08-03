Salamanca lanza una programación especial por el eclipse con visitas teatralizadas y conferencias

El eclipse total de sol será la atención de todas las miradas este próximo 12 de agosto. Y Salamanca una de las ubicaciones privilegiadas para observarlo. Aquí se alcanzará un 99,7% de ocultación del disco solar y, por eso, el Ayuntamiento ha diseñado una programación especial dentro de 'Salamanca Culta y Oculta'.

El programa contempla de esta manera propuestas para todos los públicos que permitirán conocer mejor este fenómeno astronómico y disfrutar del mismo desde algunos de los espacios más emblemáticos de la urbe.

Las actividades combinan divulgación científica, observación astronómica, patrimonio y actividades familiares para acercar el eclipse a salmantinos y visitantes durante las semanas previas y posteriores al fenómeno astronómico.

Desde el Consistorio han recordado que la observación debe de realizarse con gafas homologadas de protección solar, ya que mirar directamente sin la protección idónea puede provocar daños irreversibles en la vista.

En ningún caso se deben utilizar gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados o cualquier otro tipo de sistema que no esté concretamente homologado para la observación solar.

Turismo de Salamanca distribuirá gafas homologadas de protección solar en el Centro de Recepción de Visitantes Fonda Vera Cruz entre los días 10 y 12 de agosto, hasta que se agoten las existencias.

Antes del inicio de la observación colectiva se entregarán, también gafas protectoras en el Parque Elio Antonio de Nebrija desde las 19:30 horas, siendo este el lugar que se recomienda por parte del Ayuntamiento para ver el eclipse.

Uno de los escenarios protagonistas de la programación será el Cielo de Salamanca, donde se representa la visita teatralizada 'Oculto en el Cielo de Salamanca'.

Esta propuesta permite interpretar la pintura mural desde la perspectiva de la astronomía y dar a conocer el significado del firmamento representado en este espacio histórico.

La actividad será todos los viernes a las 12:00, 12:30 y 13:00 horas, mientras que entre el 8 y el 16 de agosto, tendrá lugar a diario de forma extraordinaria. El acceso es libre.

La divulgación científica tendrá un papel importante gracias a las conferencias 'Eclipse en Salamanca', en las que el divulgador astronómico y cazador de eclipses Óscar Martín, que ha visto hasta 12 de estos fenómenos de forma total en diferentes puntos del mundo, será el encargado de impartirlas.

La primera charla, que tendrá lugar el 8 de agosto, ofrece una aproximación al fenómeno explicando qué son los eclipses solares, los distintos tipos que existen y cómo puede verse el del 12 de agosto tanto en Salamanca como la franja de totalidad. Asimismo, el ponente explicará las claves para contemplarlo y fotografiarlo con seguridad, compartiendo su experiencia personal tras recorrer el mundo.

Tras el eclipse, el 15 de agosto, Óscar Martín regresará al Palacio de Congresos y Exposiciones para analizar los resultados de la observación realizada en España, compartir la experiencia vivida durante el evento y avanzar cómo será el siguiente eclipse total de Sol que podrá contemplarse desde nuestro país en 2027.

Ambas conferencias comenzarán a las 20:00 horas y requerirán invitación previa a través de www.salamancaymas.es.

El recientemente reformado Parque Arqueológico del Botánico vuelve a convertirse en un observatorio astronómico con sesiones de observación mediante telescopio durante las noches de los viernes a las 22.30 y 23.30 horas, una actividad que permitirá familiarizarse con la observación del cielo antes de la gran cita del eclipse. La actividad requiere reservar invitación en www.salamancaymas.es.

La programación incluye también la actividad participativa 'Salamanca eclipsa', un juego de búsqueda de pistas que se desarrolla en Monumenta Salmanticae con acceso libre y que propone descubrir curiosidades relacionadas con el eclipse y el patrimonio salmantino mediante un recorrido interactivo.

El propio 12 de agosto, la ciudad concentrará buena parte de las actividades en la ribera del río Tormes. Desde las 19:00 horas, el Parque Elio Antonio de Nebrija acogerá la propuesta familiar 'Leña al juego', con juegos tradicionales y de madera para todas las edades, y el mencionado reparto de gafas homologadas para la observación del eclipse.

A continuación, el mismo espacio será el punto de encuentro para la observación colectiva del eclipse, cuyo momento de máxima ocultación tendrá lugar a las 20:28 horas.

La organización recomienda acudir con antelación para facilitar el acceso, seguir las recomendaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y disfrutar del fenómeno con tranquilidad.

La programación se completa con el resto de actividades del programa ‘Salamanca Culta y Oculta’ que se pueden consultar en www.salamancaymas.es.