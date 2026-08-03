El PP de Salamanca exige al Gobierno la licitación urgente de la A-62 ante el "deplorable estado y abandono" de su firme

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, los diputados nacionales del Partido Popular por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro, y el diputado provincial, Gerardo Marcos en un puente sobre la a-62. PP Salamanca.

El Partido Popular de Salamanca ha vuelto a plantar cara para exigir al Gobierno que desbloquee sin más rodeos las obras de la autovía A-62.

En una rueda de prensa, varios representantes del partido han mostrado su hartazgo ante el "deplorable estado" en el que se encuentra esta carretera, alertando del peligro diario que suponen los baches, los parches continuos y los socavones para miles de conductores en una vía con un tráfico densísimo.

En la comparecencia han dado la cara el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias; los diputados nacionales José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro; y el diputado provincial Gerardo Marcos.

Todos han coincidido en que la A-62 sufre un "abandono absoluto", una situación que ven inadmisible sabiendo que por este trazado circulan cada día cerca de 28.000 vehículos, entre ellos unos 3.500 camiones de gran tonelaje.

Para los populares, la gestión del Ministerio es una "auténtica tomadura de pelo".

Según han denunciado, las propias respuestas por escrito del Ejecutivo revelan que los proyectos para arreglar la autovía llevan más de cinco años metidos en un cajón en fase de redacción, cuando lo normal es que este tipo de trámites no lleven ni doce meses.

Además, han recordado que el PSOE salmantino prometió hace ya un año una inversión de 40 millones de euros para renovar tres tramos (unos 48 kilómetros en total), un dinero del que, a día de hoy, "no se ha visto ni un solo euro sobre el asfalto".

En este sentido, los parlamentarios populares han pedido explicaciones al diputado socialista David Serrada para que aclare el paradero de esos fondos anunciados y los motivos por los que las obras continúan congeladas.

Asimismo, han tildado de "insulto a la inteligencia" las justificaciones ofrecidas por el Ministerio de Transportes referentes al encarecimiento de carburantes o los efectos de pasadas borrascas, asegurando que estos factores no han impedido la licitación de obras similares en otras provincias españolas.

Los dirigentes conservadores han enfatizado que la parálisis de los proyectos resulta especialmente preocupante en plena operación salida de verano, cuando el volumen de desplazamientos se multiplica.

Ante este escenario, han exigido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que deje de lado la falta de voluntad política con la provincia, proceda a la aprobación inmediata de los proyectos técnicos pendientes y saque a licitación sin más demoras la renovación completa del firme de la A-62.