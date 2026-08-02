Es oficial: ayudas para comunidades de vecinos en Salamanca para rehabilitar edificios y mejorar la accesibilidad

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU), ha concedido 3.983.471,86 euros en ayudas para la rehabilitación de edificios residenciales desde 2018.

Se trata de una inversión que ha permitido financiar actuaciones en 242 comunidades de propietarios de la ciudad.

El balance de estas convocatorias se ha dado a conocer esta semana durante el Consejo de Administración del PMVU, donde también se informó del estado de la convocatoria correspondiente a 2025.

Este programa cuenta con un presupuesto de un millón de euros y se encuentra actualmente en fase de tramitación tras recibir 320 solicitudes.

La línea de ayudas de este año está dirigida principalmente a la retirada y sustitución de elementos constructivos que contienen amianto.

Aunque mantiene como objetivo prioritario la mejora de la accesibilidad en los edificios residenciales para facilitar el acceso y el uso de las viviendas a personas con distintas necesidades de movilidad.

Ayudas para retirar amianto y mejorar la accesibilidad

Las subvenciones están destinadas a comunidades de propietarios, propietarios únicos de edificios de viviendas colectivas y propietarios de viviendas unifamiliares

Eso sí, siempre que los inmuebles no se encuentren dentro de los denominados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada, que disponen de sus propias líneas de financiación.

Entre las actuaciones que pueden acogerse a estas ayudas figuran la retirada y sustitución de materiales con amianto, las obras para mejorar la accesibilidad en zonas comunes de edificios y viviendas unifamiliares, así como trabajos complementarios de conservación vinculados a estas intervenciones.

En el caso de la eliminación de elementos con amianto, las obras deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, así como con la Ordenanza Municipal Reguladora de la Retirada del Amianto en Salamanca, aprobada por el Pleno municipal el 9 de mayo de 2025.

Además de la retirada del material, las ayudas incluyen las actuaciones necesarias para sustituir los elementos eliminados.

Concurrencia competitiva

La concesión de las ayudas se realiza mediante un sistema de concurrencia competitiva.

Todas las solicitudes son valoradas conforme a los criterios establecidos en las bases reguladoras y las subvenciones se adjudican por orden de puntuación hasta agotar el crédito disponible.

Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento de Salamanca prevé superar los cinco millones de euros movilizados en ayudas a la rehabilitación residencial desde 2018.

Reforzando las actuaciones destinadas a eliminar materiales con amianto, mejorar la accesibilidad de los edificios y favorecer la conservación del parque de viviendas de la ciudad.