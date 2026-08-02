Marcos Iglesias: "El Martes Chico y el Martes Mayor son la gran exaltación del comercio y las fiestas en Ciudad Rodrigo"

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León Luis Falcón

En pleno mes de agosto, Ciudad Rodrigo vuelve a convertirse en el gran referente comercial y festivo del oeste salmantino con la celebración del Martes Chico y el Martes Mayor, dos citas centenarias que cada año reúnen a miles de visitantes atraídos por el comercio tradicional, la hostelería y el patrimonio monumental de la ciudad.

Con motivo de estas jornadas, el alcalde, Marcos Iglesias, analiza el momento que vive la capital mirobrigense y repasa las novedades de la edición de 2026.

El regidor destaca el dinamismo del comercio y hace balance de una legislatura que entra en su último año, marcada por importantes inversiones, la recuperación del patrimonio histórico y la apuesta por el desarrollo económico y la cooperación transfronteriza con Portugal.

Pregunta.- Ciudad Rodrigo vuelve a celebrar dos de sus citas más emblemáticas del verano, el Martes Chico y el Martes Mayor. ¿Qué representan estas jornadas para la ciudad?

Respuesta.- Representan una auténtica exaltación del comercio mirobrigense. Ciudad Rodrigo mantiene un comercio muy vivo que continúa siendo la referencia de toda la comarca y también para buena parte del norte de Portugal.

Son dos jornadas que nacieron con una clara vocación comercial, pero que con el paso del tiempo también se han convertido en las grandes fiestas del verano. Aunque nuestro principal acontecimiento festivo es el Carnaval del Toro, durante agosto el Martes Chico y el Martes Mayor son los momentos de mayor ambiente y participación ciudadana.

P.- Más allá de su carácter festivo, ¿qué importancia tienen para la economía local?

R.- Son fundamentales. Durante esos días la población de la comarca crece de forma muy importante y Ciudad Rodrigo se convierte en un gran escaparate comercial. Los comerciantes incrementan sus ventas, pero también fidelizan clientes para el resto del año.

Son jornadas que demuestran que el comercio tradicional sigue muy vivo y que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, porque forma parte esencial del modelo de ciudad que queremos.

P.- ¿Con qué novedades llega la edición de 2026?

R.- El Martes Chico sigue creciendo año tras año y cada edición incorpora nuevos puestos y actividades. Es una celebración relativamente joven, pero ya plenamente consolidada gracias al trabajo de los comerciantes del barrio de San Cristóbal y de la zona de la Glorieta.

También habrá novedades musicales: la orquesta SMS actuará este año en el Martes Mayor, en la Plaza Mayor, mientras que Clan Zero pondrá la animación del Martes Chico.

P.- ¿Qué impacto económico generan estas jornadas?

R.- No disponemos de un estudio económico concreto, pero basta observar la evolución de los últimos años para comprobar su enorme repercusión. Cada edición aumenta la participación de comerciantes y visitantes.

El Martes Mayor dinamiza especialmente el comercio del recinto amurallado, mientras que el Martes Chico impulsa el comercio de los barrios. Son dos realidades complementarias que fortalecen la economía local y siembran oportunidades para todo el año.

P.- ¿Qué expectativas de participación maneja el Ayuntamiento?

R.- Muy altas. Agosto es un mes extraordinario para Ciudad Rodrigo. Una comarca que habitualmente ronda los 25.000 habitantes puede acercarse durante estas fechas a las 70.000 personas.

Eso supone una enorme actividad para el comercio, la hostelería y los servicios. Junto al Carnaval del Toro y la Semana Santa, son los días en los que la ciudad muestra todo su potencial.

P.- ¿Cómo ha evolucionado el Martes Mayor sin perder su esencia?

R.- Ha sabido adaptarse a los tiempos manteniendo intacto su origen. Sigue siendo una jornada de exaltación comercial ligada al privilegio concedido por los Reyes Católicos para celebrar el mercado franco, que continúa celebrándose todos los martes del año.

Hoy combina la actividad comercial de la mañana con una intensa programación festiva durante la tarde y la noche. Es una fiesta abierta a todas las generaciones.

P.- Ciudad Rodrigo posee un importante patrimonio monumental. ¿Cómo contribuyen estas jornadas a promocionarlo?

R.- Son un magnífico escaparate. Estamos realizando una apuesta muy importante por la rehabilitación del patrimonio y de sus entornos urbanos. Hemos reformado plazas y calles del casco histórico, renovado la iluminación artística de la Catedral, de la muralla y del castillo, y avanzan proyectos tan relevantes como la rehabilitación del Palacio de Cartago.

Creo que es un buen momento, desde el punto de vista de la rehabilitación patrimonial, y de cómo el patrimonio también es una fuente de creación de riqueza.

P.- ¿Qué medidas especiales se han previsto en seguridad, limpieza y movilidad?

R.- Hemos reforzado especialmente la limpieza gracias al nuevo contrato municipal. Es uno de los aspectos que más valoran quienes visitan Ciudad Rodrigo.

También se incrementan los dispositivos de seguridad con la Policía Local y la colaboración de la Guardia Civil. Afortunadamente disfrutamos de un verano muy tranquilo y de un turismo de gran calidad.

P.- ¿Qué valor tiene para usted que una tradición comercial centenaria siga reuniendo a miles de personas?

R.- Tiene un valor enorme. El comercio hay que cuidarlo porque detrás hay empresarios y autónomos que levantan cada mañana la persiana y contribuyen a hacer grande Ciudad Rodrigo durante los 365 días del año.

"Esta legislatura ha sido la de los grandes proyectos"

P.- A falta de un año para las elecciones municipales, ¿qué balance hace de la legislatura?

R.- Muy positivo. Ha sido una legislatura de muchísimo trabajo. En el anterior mandato sentamos las bases de un proyecto de ciudad y ahora estamos viendo cómo muchas de esas iniciativas se convierten en realidad.

El desarrollo del polígono Las Viñas, las obras del polígono de Tierras de Argañán, la rehabilitación del Palacio de Cartago o el futuro Centro de Innovación Social son ejemplos de ello. Hemos atendido la gestión diaria sin renunciar a impulsar grandes proyectos estratégicos.

P.- ¿Qué actuaciones destacaría para conservar el patrimonio histórico?

R.- Hemos trabajado intensamente en la mejora del centro histórico. Se han reformado calles y plazas, se ha mejorado la accesibilidad y se han impulsado importantes actuaciones de iluminación monumental.

Además, seguimos reivindicando ante el Ministerio actuaciones sobre la muralla y desarrollando proyectos como el Palacio de Cartago, que será un gran centro museístico vinculado también a Siega Verde.

P.- Ciudad Rodrigo vive en gran medida del turismo. ¿Cómo se está desestacionalizando?

R.- Gracias a una programación cultural muy intensa durante todo el año. El Teatro Nuevo, las ferias, la Semana Santa, el Carnaval del Toro, el otoño cultural y la programación navideña hacen que cada vez recibamos visitantes durante todos los meses del año. Septiembre y octubre, que antes eran meses flojos, se han convertido en excelentes para el turismo.

P.- ¿Cómo afronta el Ayuntamiento el reto de la vivienda y la despoblación?

R.- Estamos promoviendo, junto a la Junta de Castilla y León, nuevas viviendas públicas destinadas principalmente a jóvenes y se han rehabilitado viviendas para alquiler que ya están completamente ocupadas. También hemos desbloqueado desarrollos urbanísticos pendientes desde hace años.

Pero la mejor política contra la despoblación sigue siendo crear empleo mediante suelo industrial, innovación, turismo y apoyo al sector agroganadero.

P. ¿Cuál es la situación económica del Ayuntamiento?

R.- Muy buena. En 2025 hemos pasado de un presupuesto inicial de 12 millones de euros a gestionar cerca de 27 millones gracias a la captación de fondos procedentes de otras administraciones.

Ese esfuerzo nos permite renovar infraestructuras y acometer inversiones que hace pocos años parecían imposibles.

P.- Ciudad Rodrigo mantiene una estrecha relación con Portugal. ¿Qué proyectos están impulsando?

R.- Nuestra relación con Portugal es permanente. Lideramos importantes proyectos europeos de cooperación transfronteriza vinculados al Centro de Innovación Social, junto a municipios españoles y portugueses.

También trabajamos con Almeida en iniciativas gastronómicas que desembocarán en una escuela transfronteriza de hostelería y seguimos impulsando el Plan de La Raya como herramienta de desarrollo común.

La cooperación con Portugal atraviesa uno de sus momentos más relevantes gracias al impulso de varios proyectos del programa Interreg, en los que Ciudad Rodrigo ejerce un papel de liderazgo.

Entre ellos sobresale el vinculado al futuro Centro de Innovación Social, una iniciativa de gran envergadura que reúne a municipios españoles como Ciudad Rodrigo, La Bañeza y Puebla de Sanabria, junto a localidades portuguesas como Guarda, Almeida y Bragança, entre otras.

Muestro mi satisfacción, y la del resto del Ayuntamiento, por encabezar esta alianza transfronteriza, llamada a convertirse en un referente de colaboración y desarrollo para ambos lados de la Raya.

“Tenemos que mirar al futuro desde nuestra condición de ciudad fronteriza”

P.- ¿Con qué sensación afronta este último año de legislatura?

R.- Con la misma ilusión que el primer día. Ver cómo los proyectos se hacen realidad produce una enorme satisfacción y nos anima a seguir trabajando con la misma intensidad.

P.- ¿Qué retos tendrá Ciudad Rodrigo durante la próxima década?

R.- Debemos consolidarnos como la gran puerta de Castilla y León hacia Portugal. El desarrollo industrial, el Centro de Innovación Social y la cooperación transfronteriza marcarán el futuro. Queremos convertir a Ciudad Rodrigo en un referente de innovación y desarrollo económico en toda la Raya hispano-portuguesa.

P.- ¿Le queda algún proyecto pendiente?

R.- Siempre quedan cosas por hacer, pero los grandes proyectos están ya encaminados. Eso demuestra que el trabajo de estos años está dando sus frutos.

P.- ¿Volverá a presentarse a la Alcaldía?

R.- Todavía es pronto para tomar esa decisión. Habrá que hablarlo con la familia, con el partido y con tranquilidad. Lo que sí puedo decir es que mantengo intactas la ilusión, la energía y las ganas de seguir trabajando por Ciudad Rodrigo.

P.- ¿Qué mensaje quiere trasladar a los mirobrigenses?

R.- Que el futuro de Ciudad Rodrigo debemos construirlo entre todos. Hemos contado con una confianza histórica por parte de los ciudadanos y queremos seguir respondiendo con trabajo, proyectos y visión de futuro.

Tenemos importantes desafíos, especialmente el demográfico, pero también grandes oportunidades para consolidar una ciudad cada vez más dinámica, atractiva y abierta a Portugal.

P.- Si tuviera que definir Ciudad Rodrigo en tres palabras.

R.- Monumental, confortable y con futuro.