Guijuelo presenta unos interesantes carteles para su Feria Taurina
A partir del 6 de agosto se podrán renovar los abonos para la feria.
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El Ayuntamiento de Guijuelo presenta los carteles de su tradicional Feria Taurina, una de las más importantes de la provincia, a excepción de Salamanca.
El alcalde, Roberto Martín, fue el encargado de presentar los carteles, quien estuvo acompañado por el resto de la Corporación local, así como por diversos toreros, ganaderos y el empresario José Ignacio Cascón.
A partir del 6 de agosto se podrán renovar los abonos para los eventos taurinos. Así lo han dado a conocer los responsables de la Feria Taurina de Guijuelo en la presentación que ha tenido lugar en la plaza de Julián Coca.
Toreros, novilleros, responsables de ganaderías y autoridades han participado en este evento en el que el alcalde Guijuelo, Roberto Martín, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha agradecido el trabajo en la organización y preparación de la feria taurina.
Además, en el acto se han dado a conocer los carteles de cada uno de los festejos del mes de agosto, así como imágenes y vídeos con entrevistas a los protagonistas de la feria con diferentes momentos personales y profesionales.
– Sábado, 15 de agosto: Corrida de toros con reses de la ganadería de El Pilar para los diestros El Fandi, Emilio de Justo y Marco Pérez.
– Domingo, 16 de agosto: Corrida de rejones con astados de San Pelayo para Sergio Galán, Guillermo Hermoso de Mendoza y el salmantino Víctor Herrero.
– Lunes, 17 de agosto: Novillada sin picadores para los alumnos de la Escuela Taurina de Salamanca.
– Miércoles, 19 de agosto: Corrida de toros con el hierro de Vellosino para los matadores Daniel Luque, Borja Jiménez y Manuel Diosleguarde.