Nuevo paso en el Puerto Seco de Salamanca: amplía sus instalaciones para impulsar el tráfico de graneles

Comienzan las obras que permitirán la descarga, trasiego y almacenamiento de graneles en el Puerto Seco Cedida

La Terminal Intermodal Ferroviaria de Salamanca, conocida como Puerto Seco, continúa dando pasos para consolidarse como uno de los principales nodos logísticos del oeste peninsular.

La infraestructura ha iniciado las obras de ampliación de sus instalaciones destinadas a la descarga, trasiego y almacenamiento de mercancías a granel, un proyecto que cuenta con una inversión cercana a los cinco millones de euros, subvencionados por la Junta de Castilla y León.

Las actuaciones incluyen la instalación del equipamiento y los sistemas de mecanización necesarios para el movimiento de graneles, así como la construcción de dos naves destinadas al almacenamiento de cereales y fertilizantes, una nave para contenedores y carga general, un edificio de oficinas, vestuarios y almacén, además de las correspondientes instalaciones eléctricas.

Con esta ampliación, Zaldesa reforzará su posición estratégica al convertirse en la única terminal ferroviaria pública del interior del oeste de la Península Ibérica capaz de ofrecer un servicio especializado de graneles sólidos, tanto de cereales como de fertilizantes.

A ello se sumará una amplia cartera de servicios logísticos que abarcará el tráfico de contenedores, carga general, mercancía refrigerada (reefer), depósito y reparación de contenedores, consolidación y desconsolidación de cargas, así como el servicio de Autopistas Ferroviarias.

La Terminal Ferroviaria de Salamanca ya dispone además de un operador para su gestión y explotación.

La empresa ferroviaria Tracción Rail será la responsable, durante los próximos 25 años, de las operaciones de carga, descarga, almacenamiento y del resto de servicios logísticos que se desarrollen en el Puerto Seco.

Recibir trenes

La infraestructura ocupa una superficie de 88.000 metros cuadrados y está diseñada para recibir trenes de hasta 750 metros de longitud. Dispone de capacidad para almacenar hasta 900 TEU.

Está equipada con cuatro grandes básculas, dos destinadas al pesaje de camiones y otras dos integradas en las piqueras de cereal y fertilizantes para el control de los vagones ferroviarios.

Según los estudios previos, una vez alcance su pleno funcionamiento, el Puerto Seco de Salamanca moverá alrededor de 700.000 toneladas de mercancías al año.

La puesta en marcha del servicio de graneles supondrá un importante impulso para la Plataforma Logística de Salamanca, al incorporar un servicio de alto valor añadido que incrementará su competitividad dentro del Corredor Atlántico .

También reforzará su papel como enclave estratégico para el transporte y la distribución de mercancías, favoreciendo la atracción de nuevos tráficos e inversiones.