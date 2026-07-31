El Botánico estrena iluminación nocturna y realidad virtual para acercar la extensa historia de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha visitado hoy el Parque Arqueológico del Botánico Cedida

El Parque Arqueológico del Botánico da un paso más en su transformación como espacio patrimonial y turístico de Salamanca.

El Ayuntamiento ha concluido las obras de mejora del recinto, que incorporan iluminación artística y funcional para permitir las visitas nocturnas, nuevos recorridos accesibles y un sistema de realidad virtual que permitirá al visitante recorrer más de dos mil años de historia de la ciudad.

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha visitado este viernes el resultado de una actuación en la que se han invertido 199.426 euros y que busca convertir este enclave en un espacio más comprensible y atractivo tanto para salmantinos como para turistas.

Durante la visita, el regidor destacó el valor histórico del lugar, al que definió como "una muestra fosilizada del urbanismo de la ciudad a principios del siglo XIX", al conservar los restos de edificios desaparecidos tras la invasión napoleónica, como el convento de San Agustín o el Colegio Mayor de Cuenca.

La principal novedad es la nueva iluminación, diseñada para poner en valor los restos arqueológicos y facilitar su recorrido cuando cae la noche. El objetivo es ampliar las posibilidades de visita y ofrecer una experiencia diferente sin comprometer la conservación del yacimiento.

Además de la iluminación, la intervención ha supuesto la reparación de pavimentos deteriorados, la mejora de los itinerarios peatonales y trabajos de carpintería, cerrajería e instalación eléctrica que hacen el recinto más accesible y cómodo para los visitantes.

Realidad virtual

La tecnología se incorpora también al recorrido mediante gafas de realidad virtual.

Gracias a ellas es posible contemplar recreaciones del propio Botánico y del Pozo de la Nieve, además de seguir una línea temporal que recorre diferentes etapas de la historia de Salamanca, desde la Segunda Edad del Hierro y la época romana hasta la judería medieval, el convento de San Agustín y el Colegio Mayor de Cuenca.

El Ayuntamiento prevé extender esta experiencia próximamente al Cerro de San Vicente y al Pozo de la Nieve.

García Carbayo aseguró que esta actuación supone "un paso importante para que el Botánico sea más accesible, comprensible, atractivo y disfrutable", dentro de la estrategia municipal para reforzar el patrimonio arqueológico como uno de los ejes de la oferta cultural y turística de la ciudad.

Las mejoras se completan con un proyecto de reverdecimiento valorado en más de 40.700 euros, que ha permitido plantar árboles y especies arbustivas para crear nuevas zonas de sombra y descanso sin afectar a los restos arqueológicos.

El Parque Arqueológico del Botánico forma parte de la denominada Constelación Arqueológica de Salamanca, junto al Cerro de San Vicente, el Centro de las Murallas, la Cueva de Salamanca y el Pozo de la Nieve, una red con la que el Ayuntamiento pretende diversificar la oferta turística de la ciudad.

El espacio podrá recorrerse libremente de martes a sábado entre las 10.00 y las 19.00 horas y los domingos y festivos por la mañana.

Además, las visitas guiadas se incorporan al programa 'Salamanca Culta y Oculta', los lunes y jueves a las 20.30 horas, previa reserva gratuita.

Durante los meses de julio y agosto también se celebrarán observaciones astronómicas con telescopio en este enclave.