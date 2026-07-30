Villamayor culminará con la reurbanización de Canteras Norte la solución definitiva a los problemas de inundaciones

Las obras de reurbanización de Canteras Norte, en el municipio salmantino de Villamayor Ayuntamiento de Villamayor

El Ayuntamiento de Villamayor ha iniciado las obras de reurbanización de Canteras Norte, una actuación que permitirá resolver de forma definitiva uno de los problemas históricos que durante más de cuatro décadas ha afectado a esta zona del municipio: las inundaciones que se producían en garajes, sótanos y viviendas cada vez que se registraban tormentas de gran intensidad.

Esta intervención supone la continuación de la importante actuación realizada el pasado año en Canteras Sur, completando ahora la renovación integral de la urbanización más antigua de Villamayor y dando respuesta a una reivindicación vecinal mantenida durante muchos años.

La urbanización de Las Canteras, desarrollada hace aproximadamente cuarenta años como el primer gran núcleo residencial del municipio, fue creciendo progresivamente.

Sin embargo, la red de saneamiento existente fue absorbiendo las aguas procedentes de las sucesivas ampliaciones urbanísticas, hasta superar ampliamente la capacidad para la que había sido diseñada originalmente.

El propio proyecto técnico señala que esta circunstancia provocaba que, durante episodios de lluvias intensas, la red entrara en carga y el agua rebosara por acometidas domiciliarias y rejillas de garajes, ocasionando daños en numerosas viviendas.

Precisamente, la finalidad principal de esta actuación es acabar con esa situación mediante una solución técnica de gran alcance.

La obra contempla la construcción de una nueva red independiente de aguas pluviales, separándola completamente de la red de aguas residuales existente.

De este modo, el agua de lluvia dejará de circular por las conducciones donde se encuentran conectadas las acometidas de las viviendas, eliminando prácticamente el riesgo de que la red vuelva a saturarse y el agua penetre en los garajes y sótanos.

Para ello se instalarán nuevas conducciones de gran capacidad, con diámetros de 400 y 500 milímetros, muy superiores a los existentes, especialmente dimensionadas para absorber los caudales generados durante las tormentas.

Como elemento complementario de esta importante mejora hidráulica, el proyecto incorpora además dos aliviaderos hidráulicos soterrados, que actuarán como elementos reguladores del caudal durante los episodios de lluvias torrenciales.

Estos dispositivos permitirán almacenar temporalmente parte del agua cuando se produzcan grandes aportaciones en un corto espacio de tiempo y liberarla posteriormente de forma gradual, evitando así sobrecargas en la red y mejorando notablemente el comportamiento del sistema de drenaje.

Pero la actuación va mucho más allá de la renovación del alcantarillado.

Aprovechando la ejecución de las nuevas infraestructuras, el Ayuntamiento renovará completamente la imagen urbana del Paseo de las Canteras y su entorno.

Se sustituirá íntegramente el pavimento de calles y aceras, se ampliarán estas últimas hasta alcanzar los 1,80 metros mínimos de anchura, cumpliendo la normativa vigente de accesibilidad, se eliminarán barreras arquitectónicas, se reorganizará el espacio público para dar mayor protagonismo al peatón y se crearán nuevas zonas ajardinadas.

Asimismo, se renovará completamente la red municipal de abastecimiento de agua potable, sustituyendo las antiguas tuberías por nuevas conducciones de fundición dúctil, más resistentes y fiables, además de renovarse acometidas, válvulas, hidrantes y bocas de riego.

Igualmente, se reconstruirá totalmente la calzada, se sustituirán tapas de registro, sumideros y elementos deteriorados, se adaptará el alumbrado público a la nueva urbanización y se conservarán y adecuarán el resto de servicios existentes, como telecomunicaciones, suministro eléctrico y gas.

Con esta actuación, el Ayuntamiento dará solución a un problema que afecta directamente al entorno de 850 vecinos, mejorando no solo la seguridad frente a las lluvias torrenciales, sino también la accesibilidad, la movilidad y la imagen urbana de una de las zonas residenciales más consolidadas del municipio.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto de 453.750,50 euros.

Con el objetivo de minimizar las molestias durante el desarrollo de los trabajos, el Ayuntamiento informó previamente a todos los residentes mediante bandos informativos sobre las restricciones temporales al tráfico rodado y al acceso a los garajes durante determinadas fases de la obra.

Además, gracias a un convenio de colaboración suscrito con los propietarios de una parcela situada junto a la zona norte de la urbanización, con acceso desde el Camino Alto de Villares.

Los vecinos dispondrán de un espacio habilitado para estacionar sus vehículos mientras duren las obras, facilitando así la movilidad y reduciendo el impacto que inevitablemente conlleva una actuación de esta envergadura.

Con la ejecución de Canteras Norte, el Ayuntamiento de Villamayor culmina la renovación integral de esta urbanización iniciada con la actuación desarrollada en Canteras Sur.

Ello dando respuesta definitiva a una demanda histórica de los vecinos y dotando a la zona de unas infraestructuras modernas, accesibles y preparadas para responder a las necesidades actuales y futuras del municipio.