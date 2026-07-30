Ciudad Rodrigo celebra 40 años de Martes Mayor y una década de Martes Chico con una completa programación

Presentación de la programación del Martes Chico y el Martes Mayor, este jueves en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de la delegada de Comercio, Paola Martín Muñoz, ha dado a conocer en la mañana de este jueves el programa oficial de actividades para el Martes Chico y el Martes Mayor 2026.

Estos eventos, que tendrán lugar el 4 de agosto (Martes Chico) y el 11 de agosto (Martes Mayor), respectivamente, son dos de las fechas más esperadas del calendario festivo y comercial de la ciudad.

Cada año atraen a miles de visitantes, participando activamente en el desarrollo económico, social y cultural de Ciudad Rodrigo.

Tradición taurina y comercio

El Martes Chico, que se celebrará el 4 de agosto, dará inicio la noche del lunes 3 de agosto, a las 22:30 horas, con el tradicional pregón, que este año será pronunciado por Borja Jiménez, matador de toros formado en la Escuela Taurina de Espartinas (Sevilla).

La elección del pregonero ha estado a cargo de los comerciantes de la zona de La Glorieta, quienes han reforzado el vínculo de la ciudad con la tradición taurina, uno de los pilares culturales de Ciudad Rodrigo.

El pregón se llevará a cabo en la zona de la Glorieta, marcando el inicio de una jornada llena de fiesta y emoción. Seguidamente, habrá una actuación ofrecida de forma altruista a cargo de la Escuela y grupo de sevillanas y baile Son de Lunares.

El Martes Chico es ya una cita imprescindible para el comercio. Los puestos de venta instalados por todo el municipio recibirán la visita de la Corporación Municipal a las 10:30 horas.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de productos de artesanía, alimentación, moda y accesorios.

Además, para amenizar la jornada, la Orquesta CLAN ZERO a partir de las 22:30 horas, pondrá la música en la calle Laguna, llenando de ritmo y alegría este día tan especial.

Homenaje a los Álvarez Vicente

El Martes Mayor este año comenzará el lunes día 10 de agosto, a las 22:30 horas, con el pregón a cargo de Ángel Centeno, fotógrafo de Ciudad Rodrigo, de sus gentes, costumbres y tradiciones.

Su intervención dará inicio a una jornada cargada de actividades culturales y festivas.

Este año, el Martes Mayor será especial, ya que se rendirá un homenaje a la familia Álvarez Vicente, de Mercería y Lanas Aurora, a quien se premia por su larga trayectoria y dedicación como empresaria de nuestra ciudad. Esta distinción subraya el esfuerzo y la dedicación de una familia que ha sido clave en el desarrollo del comercio de la ciudad.

Seguidamente, habrá un reconocimiento al comercio mirobrigense ya que se cumplen 40 años del Martes Mayor y 10 años del Martes Chico y para finalizar los actos de la víspera del Martes Mayor, tendrá lugar como ya es tradicional, una actuación de la Rondalla III Columnas.

Como en el Martes Chico, se realizará la tradicional visita institucional a los puestos de comercio a las 10:30 horas, una de las actividades más destacadas de la jornada. En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta comercial que reflejará la vitalidad del sector en Ciudad Rodrigo.

La jornada culminará con la actuación a las 22:30 horas de la Orquesta SMS, que pondrá el broche de oro al Martes Mayor con un espectáculo musical de primer nivel en la Plaza Mayor.