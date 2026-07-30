César Gómez Barthe se incorpora como concejal al Ayuntamiento de Salamanca y asume Comercio y Juventud

César Gómez Barthe Celada ya forma parte de la Corporación municipal de Salamanca. Ha tomado posesión este jueves, 30 de julio, como nuevo concejal del Ayuntamiento y asumirá las competencias de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud.

Su llegada se produce después de la renuncia de Pedro Martínez Córdoba, que dejó su acta el pasado 6 de julio para afrontar una nueva etapa política en Murcia, su ciudad natal.

Gómez Barthe, nacido en León en 1986, conoce de cerca el funcionamiento del Consistorio salmantino, donde hasta ahora trabajaba como asesor del Grupo Municipal Popular.

Su trayectoria profesional también ha estado ligada al ámbito empresarial. Entre 2015 y 2019 fue responsable de Proyectos de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Salamanca.

Es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad de Salamanca, donde también cursó un Máster en Democracia y Buen Gobierno.

Además, cuenta con un Máster en Dirección de Protocolo, Producción, Organización y Diseño de Eventos por la Universidad Camilo José Cela y está colegiado como abogado no ejerciente en Salamanca.

En el terreno político, Gómez Barthe fue secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Salamanca entre 2012 y 2021.

Ahora da el salto a la primera línea municipal con responsabilidades directamente vinculadas al tejido económico, comercial y juvenil de la ciudad.