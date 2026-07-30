El Ayuntamiento de Salamanca aprueba una declaración institucional de apoyo a los efectivos contra los incendios

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado hoy una declaración institucional en apoyo a los efectivos que combaten los incendios forestales y en solidaridad con los municipios y las personas afectadas.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento reafirma el compromiso con la protección del patrimonio natural y con el impulso de políticas de prevención, gestión forestal activa y coordinación entre administraciones.

En el texto de la declaración se explica que "los graves incendios forestales que están afectando a distintas zonas de España están ocasionando una enorme devastación ambiental, social y económica, poniendo en riesgo vidas humanas, viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas, y un patrimonio natural de incalculable valor".

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Salamanca desea trasladar su reconocimiento y gratitud a todos los profesionales y voluntarios que, con una extraordinaria vocación de servicio, trabajan sin descanso para proteger a la población y combatir las llamas.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), los bomberos, los bomberos forestales, la Guardia Civil, la Policía Nacional, las Policías Locales, los agentes forestales y medioambientales, Protección Civil, los servicios sanitarios, Cruz Roja y cuantas personas colaboran en las labores de emergencia.

Asimismo, la Corporación expresa su solidaridad con todas las familias, municipios y territorios afectados, especialmente con quienes han perdido sus hogares, sus explotaciones o parte de su proyecto de vida.

En este sentido, la declaración añade que "nuestro patrimonio natural constituye un legado común que debemos preservar. Por ello, resulta imprescindible reforzar la prevención, la gestión forestal activa, la coordinación entre administraciones y la dotación de los medios humanos, materiales y tecnológicos necesarios para afrontar este tipo de emergencias con la mayor eficacia posible".

Y concluye: "En momentos de especial gravedad, las instituciones tienen la responsabilidad de trasladar un mensaje de unidad, apoyo y compromiso con quienes arriesgan su vida por los demás y con la protección de nuestro entorno".