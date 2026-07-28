García Carbayo defiende la "estabilidad" de Salamanca frente a la "incertidumbre" del Gobierno de Sánchez

El presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, en una imagen de archivo David Arranz ICAL

El presidente provincial del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha defendido este martes la "estabilidad" de la provincia y la capital salmantina frente a la "incertidumbre" del Gobierno de Sánchez.

García Carbayo ha asegurado este lunes, antes de la reunión del Comité Ejecutivo Provincial, que el PP afronta "un momento decisivo con un proyecto sólido, basado en la estabilidad, la credibilidad y la buena gestión, frente a la incertidumbre política y la desconfianza que genera el Gobierno de Pedro Sánchez".

Durante su intervención ante los medios de comunicación, ha defendido que Salamanca representa "uno de los mejores ejemplos del modelo de gobierno del Partido Popular, basado en resolver problemas, administrar con rigor los recursos públicos y generar oportunidades para las familias, las empresas y los jóvenes".

Ha subrayado que la fortaleza electoral del PP en la provincia "no responde a la casualidad, sino a décadas de cercanía, cumplimiento de los compromisos adquiridos y una forma de gobernar en la que la palabra vale lo mismo antes y después de las elecciones".

"España necesita volver a confiar en sí misma" y "nosotros transmitimos seguridad, planificamos el futuro y trabajamos pensando en la siguiente generación", ha abundado y ha añadido que "aquí la confianza no se improvisa, sino que se gana día a día".

Abandono de Salamanca

El dirigente popular ha denunciado el "abandono" que, a su juicio, sufre Salamanca por parte del Gobierno de España, recordando que "siguen pendientes actuaciones estratégicas para el desarrollo de la provincia".

Entre ellas, ha citado la mejora de las conexiones ferroviarias con Madrid y Barcelona, la recuperación de la Ruta de la Plata, la conexión ferroviaria con Portugal, la finalización de la electrificación hasta Fuentes de Oñoro, el mantenimiento de las autovías, el acceso norte a la ciudad o las rotondas de Buenos Aires y E. Leclerc.

También ha reclamado una "mayor implicación" del Ejecutivo Central en los proyectos logísticos y tecnológicos que impulsan el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León.

En materia de vivienda, ha reiterado la petición de cesión gratuita del solar del Ministerio de Defensa junto a El Corte Inglés para construir viviendas destinadas especialmente a personas mayores y con movilidad reducida.

Ha asegurado que el Ayuntamiento dispone de "voluntad política y financiación", por lo que únicamente falta que el Gobierno "desbloquee la operación".

"No podemos seguir en esta situación, urge una regeneración democrática y una convocatoria inmediata de elecciones generales", ha reivindicado García Carbayo.

Financiación autonómica justa

Por otra parte, el presidente del PP de Salamanca ha reclamado a Pedro Sánchez que retire de manera inmediata la propuesta de financiación autonómica que ha presentado y cuyo objetivo fundamental es "comprar días en la Moncloa", a costa de "convertir la estabilidad de España en una moneda de cambio".

"No vamos a resignarnos a que haya españoles de primera y de segunda", ha advertido García Carbayo, quien ha reiterado que la financiación autonómica debe servir para garantizar unos servicios públicos fuertes que atiendan las necesidades de todos los españoles en condiciones de igualdad, con independencia de su lugar de residencia.

Cercanía del "cambio"

El presidente provincial ha afirmado que el Partido Popular de Salamanca cuenta con "una organización fuerte, experiencia, equipos y credibilidad para afrontar los próximos retos electorales".

"Queremos teñir España del mismo azul con el que Salamanca lleva tantos años defendiendo la buena gestión. Estamos preparados", ha dicho.

Asimismo, ha reclamado "una regeneración democrática y la convocatoria de elecciones generales", defendiendo que España "necesita recuperar la estabilidad institucional".

En este contexto, ha apelado a "concentrar el voto" en el Partido Popular, al considerar que "la dispersión de apoyos únicamente favorece la continuidad de Pedro Sánchez" y que "cada diputado puede resultar decisivo para propiciar un cambio político encabezado por Alberto Núñez Feijóo".

"Los diputados sirven para cambiar gobiernos, no para desahogarse, eso solo beneficia a Sánchez", ha comentado.

Finalmente, ha agradecido la confianza depositada en su candidatura a la Alcaldía de Salamanca y ha reiterado su compromiso de seguir trabajando por una ciudad "más moderna, habitable, solidaria, verde, tecnológica, con mejores servicios públicos y más oportunidades para todos, desde el diálogo permanente con la sociedad salmantina".