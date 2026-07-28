El Ayuntamiento de Salamanca incrementa en 1.500 las plazas en las ludotecas de verano para facilitar la conciliación

Un grupo de niños en una ludoteca de Salamanca Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca facilita la conciliación laboral y familiar durante el periodo vacacional con el programa Apúntate al Verano, y lo hace con un incremento en 1.500 de las plazas al reforzarse en aquellas zonas donde se ha registrado una mayor demanda en años anteriores.

Así lo ha destacado hoy el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la visita a una de las actividades de las ludotecas municipales en el Parque Botánico de Huerta Otea.

Desde el 25 de junio hasta el 7 de septiembre, el Ayuntamiento ofrece 10.170 plazas en total, casi agotadas, para menores entre 3 y 12 años, excepto en el CEAS Rollo, de 3 a 17 años.

Ello para ofrecer una alternativa de ocio durante las vacaciones escolares a través de un conjunto de actividades lúdicas y educativas que fomentan la diversión y entretenimiento al mismo tiempo que favorecen el desarrollo personal y social bajo los principios de tolerancia, igualdad, cooperación y respeto.

En concreto, se realiza en trece centros de la ciudad distribuidos por CEAS: CEIP Rufino Blanco y Centro de Mayores de Juan de la Fuente (CEAS Centro); CEIP Lazarillo de Tormes (CEAS Buenos Aires – Vistahermosa); CMI La Vega, CEIP Juan de la Encina.

Centro Social de El Zurguén y CEIP Meléndez Valdés (CEAS San José – Zurguén); CEIP José Herrero (CEAS Garrido Norte y Sur); CEIP Villar y Macías (CEAS San Bernardo); CEIP Gran Capitán (CEAS Pizarrales); y CMI Trujillo, CEIP Centro Integrado Puente Ladrillo y Centro de Participación Luis Vives (CEAS Rollo).

El horario principal abarca desde las 9:30 hasta las 13:30 (en el CEAS Rollo de 10:00 a 14:00 horas), pudiendo ampliarse bien a través del servicio de Madrugadores desde las 7:45 hasta las 9:30 horas o bien a través del servicio Tardones desde las 13:30 horas hasta 15:15 horas.

En este último servicio se incluye la posibilidad de comedor en los centros habilitados.

La ratio se establece en un monitor por cada trece niños/jóvenes, de acuerdo a la normativa vigente de Juventud de la Junta, y en el caso de niños con necesidades educativas especiales tendrán a su disposición monitores especializados, con la correspondiente formación, para garantizar la inclusión y la adecuada participación en el programa.

Cabe recordar que existen varias bonificaciones, como un descuento del 25% en la cuota del segundo hermano participante y un descuento del 50% de la cuota para familias numerosas de categoría general.

También la exención de la cuota para las familias numerosas de carácter especial y menores en situación de vulnerabilidad, previa valoración por el equipo técnico del CEAS.