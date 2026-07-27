La USAL consigue 6,29 millones y duplica la financiación en investigación para proyectos de generación de conocimiento

Un investigador de la Universidad de Salamanca Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca consigue duplicar la financiación para investigación en la resolución provisional de la convocatoria de 2025 de proyectos de generación de conocimiento, que impulsa el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación.

En la propuesta de resolución provisional hecha pública la semana pasada, la Universidad de Salamanca ha obtenido casi el doble de financiación que en 2024, 6,29M€ frente a los 3,31M€ del año anterior, para medio centenar de proyectos, una veintena más que en 2024.

El porcentaje de proyectos aprobados pasa así del 32,61% a cerca del 41% en la convocatoria de 2025, mientras que el importe medio concedido por proyecto asciende de los 110.287€ a los 125.800€.

La institución académica ha obtenido además 15 ayudas predoctorales, seis más que el año anterior, asociadas a estos proyectos, destinados a la formación de nuevos investigadores e investigadoras.

Estas ayudas cubren los costes de contratación, las estancias en centros de investigación, los gastos de matrícula derivados de las enseñanzas de doctorado y la indemnización por finalización del contrato.

Para el vicerrector de Investigación de la Universidad de Salamanca, José Miguel Mateos Roco, estas cifras ponen de manifiesto que "la USAL se consolida como una institución de referencia en investigación a nivel regional y nacional".

"En este último caso sobre todo habida cuenta del tamaño de nuestra comunidad académica en comparación con otras universidades situadas en regiones con mucha mayor población", afirma.

"No obstante, aunque los resultados son buenos a nivel general, debemos seguir trabajando para incorporar talento, así como para apoyar el excelente trabajo de nuestros Grupos de Investigación, con objeto de que puedan impulsar nuevas líneas de investigación a través de la colaboración nacional e internacional tanto con universidades e instituciones públicas como con empresas privadas", añade.

La USAL, líder regional

La Universidad de Salamanca lidera el ranking comparativo de las universidades de Castilla y León, con 50 proyectos concedidos y 15 contratos predoctorales, lo que supone el 51,72% del cómputo global de las cuatro instituciones académicas de la región.

Entre la USAL y la UVa concentran el 81,52% de los proyectos (97 de 119) y el 93,10% de los contratos predoctorales (27 de 29) asignados a las cuatro universidades.

La Universidad de Salamanca logra además adjudicarse más de la mitad de los contratos predoctorales de la región.

En cuanto a su posición en el territorio nacional, la USAL se sitúa en el puesto número 17 de un total de 60 universidades españolas, liderando esa lista la Universidad de Barcelona, con 157 proyectos concedidos y 60 contratos predoctorales.

Impulso a la investigación universitaria

La convocatoria de proyectos de generación de conocimiento es una de las principales vías de financiación competitiva de la investigación universitaria en España.

Apoya proyectos de investigación básica y aplicada en todas las áreas de conocimiento, con una duración de tres o cuatro años, así como actuaciones destinadas a la formación de personal investigador predoctoral vinculado a los proyectos financiados.

En esta edición, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Estatal de Investigación, ha destinado 697,6 millones de euros a 3.422 proyectos de investigación y 1.156 contratos predoctorales.

En la convocatoria de 2025 se han presentado 7.905 solicitudes, frente a las 7.190 del año anterior.