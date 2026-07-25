Salamanca conecta más de 1.600 plazas de aparcamiento gratuito con la Plaza Mayor en menos de 20 minutos

El Ayuntamiento de Salamanca ha completado la señalización de los diez aparcamientos disuasorios de la ciudad, que suman 1.612 plazas gratuitas situadas a un máximo de 20 minutos andando de la Plaza Mayor.

Todos ellos informan ya de su capacidad, las líneas de autobús urbano disponibles y la distancia a pie hasta el centro, unos datos que se complementan con los tótems electrónicos que ofrecen información en tiempo real.

Los más próximos a la Plaza Mayor son los aparcamientos de la calle La Radio y Las Pajas, ambos a 13 minutos caminando.

Mapa de los aparcamientos disuasorios de Salamanca Ayuntamiento de Salamanca

El de La Radio es también el de mayor capacidad, con 302 plazas, mientras que Bernardas, con 86, registra el porcentaje de utilización más elevado.

Los diez estacionamientos están conectados con buena parte de la red de autobuses urbanos y la mayoría permite enlazar también con el servicio municipal SalEnBici.

La red forma parte de los 66 aparcamientos gratuitos en superficie existentes en Salamanca, que ofrecen en conjunto 6.521 plazas.

La reordenación acometida en los últimos años ha permitido ganar 1.304 plazas, frente a las 845 eliminadas por obras, peatonalizaciones y actuaciones en entornos escolares, lo que deja un saldo positivo de 459.

El sistema permite dejar el coche gratuitamente fuera del centro y completar el trayecto hasta la Plaza Mayor caminando, en autobús o en bicicleta pública.

Los aparcamientos con más capacidad son La Radio, con 302 plazas; La Chinchibarra, con 226; Mercasalamanca, con 200; y la glorieta de la Charrería, con 195.

La oferta se completa con los estacionamientos de la avenida de San Agustín, José Lamano Beneite, Las Pajas, Maestro Luna, Joaquín Rodrigo y Bernardas.