El Sorteo de Oro de Cruz Roja reparte casi 25.000 euros en Salamanca y Zamora roza el primer premio

Una persona adquiere boletos del Sorteo de Oro de Cruz Roja, en una imagen de archivo Cruz Roja

El primer premio del Sorteo de Oro de Cruz Roja, celebrado este jueves en Granada y que reparte más de 23.400 premios, el doble que en la edición anterior, por un valor superior a los siete millones de euros, ha correspondido al número 42.022 de la serie 017, dotado de tres millones de euros, distribuido en Lugo.

En Salamanca, se han repartido premios por valor de 24.900 euros en los siguientes números agraciados: 50693 (75 euros al boleto), 27731 (75 euros al boleto), 03959 (150 euros al boleto) y 00693 (75 euros al boleto). Además, en la ciudad de Zamora se ha rozado el primer premio.

El segundo premio de un millón de euros ha recaído en el número 13.959 de la serie 036; 500.000 euros del tercer premio, que ha correspondido al número 25.121 de la serie 057.

Además, 250.000 euros a cada uno de los tres cuartos premios –40.693 de la serie 128; 67.731 de la serie 120 y 97.573 de la serie 006– y 100.000 euros a cada uno de los tres quintos premios– 95.498 de la serie 027; 48.352 de la serie 001 y 08.370 de la serie 074.

También se han repartido miles de premios a los números coincidentes con diferente serie a la premiada, o los coincidentes en las cuatro últimas cifras con diferentes cuantías.

Y como novedad, este año también han obtenido premio de 12€ los boletos cuyas tres últimas cifras coinciden con el primer premio.