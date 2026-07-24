Detenido por agredir sexualmente a su expareja: se le intervino una pistola detonadora modificada

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón por presuntamente agredir sexualmente a su expareja. Se le intervino también un arma detonadora modificada, explican fuentes policiales.

La actuación de la Policía Nacional arrancó cuando la víctima denunció los hechos. Manifestaba que su expareja “con la que recientemente había roto su relación sentimental”, la “había forzado para mantener relaciones sexuales”.

La víctima informaba a los agentes de que el varón “había contactado con ella con la intención de verse” y manifestándole que “si se reunían era con una intención amistosa ya que su voluntad era no retomar la relación”.

Este se personó en el domicilio y comenzaron una charla de manera amistosa y en el transcurso de la misma “el varón la besó sin su consentimiento” recordándole la mujer que “su relación había finalizado y además que ella no quería volver con él”.

El varón, como señalan fuentes policiales, “continuó con su actitud, agarrándola fuertemente y empujándola llegando a mantener relaciones sexuales en dos ocasiones en contra de su voluntad” mientras que “ella trataba de impedirlo y le manifestaba que no siguiera” porque “ella no quería”.

Tras ser plenamente identificado, se planificó un dispositivo para su localización y detención con resultado positivo.

Al detenido, además, le “fue intervenida munición del calibre de nueve milímetros y una pistola detonadora modificada para hacer fuego real” con el que “llegó a amedrentar a la víctima en alguna ocasión”, añade la Policía Nacional.

Tras la elaboración del correspondiente atestado, el detenido fue puesto a disposición judicial.