Ciudad Rodrigo mantiene viva la tradición con el Concurso Nacional de Faenas y Doma de Campo

Una edición anterior del Concurso de Faenas y Doma de Campo de Ciudad Rodrigo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

Ciudad Rodrigo celebrará los próximos días 1 y 2 de agosto la 43ª edición del Concurso Intercomunitario de Faenas y Doma de Campo, una cita con más de cuatro décadas de trayectoria que forma parte de la tradición, la cultura rural y la identidad del municipio.

Esta disciplina ecuestre, estrechamente vinculada al trabajo con el ganado bravo, permitirá al público conocer y disfrutar de las habilidades, la precisión y la coordinación necesarias para desarrollar las faenas tradicionales del campo.

La competición tendrá lugar en la Finca Casasola, un espacio estrechamente ligado a este evento y ampliamente reconocido en Ciudad Rodrigo. Las pruebas comenzarán a las 10:00 horas, tanto el sábado como el domingo, y las instalaciones contarán con servicio de cafetería para las personas asistentes.

El concurso está organizado por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, con la colaboración del Club Deportivo Casasola y la Real Federación Hípica Española.

El Ayuntamiento destaca el orgullo que supone para Ciudad Rodrigo acoger una competición de ámbito nacional y anima a mirobrigenses y visitantes a acercarse a la Finca Casasola para descubrir un espectáculo singular, ligado a la vida rural y a unas tradiciones que el municipio continúa protegiendo y transmitiendo.

El papel esencial de los garrochistas. La celebración de esta competición no sería posible sin el trabajo de los garrochistas, cuya experiencia, dedicación y conocimiento del ganado resultan fundamentales para el desarrollo de las distintas pruebas. Todos los participantes competirán durante las dos jornadas, demostrando su destreza en las faenas.

Cartel del Concurso de Faenas y Domas de Campo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

Un total de 38 colleras participantes

Las grandes protagonistas de esta edición serán las 38 colleras participantes, tanto bravas como cruzadas, procedentes de diferentes puntos de España.

Por comunidades autónomas, participarán 19 colleras de Castilla y León, 14 de Andalucía, cuatro de Extremadura y una de Castilla-La Mancha.

El orden de participación será el mismo durante las dos jornadas: en primer lugar intervendrán las colleras de ganado bravo y, posteriormente, las de ganado manso.